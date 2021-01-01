Де у Луцьку завтра, 2 грудня, не буде світла
Сьогодні, 19:00
У зв'язку з здійсненням технічних робіт, у четвер, 2 грудня, у Луцьку деякі вулиці залишаться без світла.
Про це повідомляє пресслужба Луцькради.
Отже, з 13:30-17:00 буде вимкнена електроенергія за такими адресами: вул. Коперника (частково), Вавілова (частково), Пінська (частково), Кобилянської (частково), Ясна (частково), Лобачевського (частково), Чехова (частково), пр-т Волі (частково).
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Про це повідомляє пресслужба Луцькради.
Отже, з 13:30-17:00 буде вимкнена електроенергія за такими адресами: вул. Коперника (частково), Вавілова (частково), Пінська (частково), Кобилянської (частково), Ясна (частково), Лобачевського (частково), Чехова (частково), пр-т Волі (частково).
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