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Де у Луцьку завтра, 2 грудня, не буде світла

Де у Луцьку завтра, 2 грудня, не буде світла
У зв'язку з здійсненням технічних робіт, у четвер, 2 грудня, у Луцьку деякі вулиці залишаться без світла.

Про це повідомляє пресслужба Луцькради.

Отже, з 13:30-17:00 буде вимкнена електроенергія за такими адресами: вул. Коперника (частково), Вавілова (частково), Пінська (частково), Кобилянської (частково), Ясна (частково), Лобачевського (частково), Чехова (частково), пр-т Волі (частково).

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Теги: світло, Луцьк, вимкнення
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