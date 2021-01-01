Депутат Луцькради розповів, як політична ситуація в країні впливає на роботу місцевих органів влади. ВІДЕО





Про це у вечірньому «Прайм-Таймі» телеканалу «Конкурент TV» розповів заступник голови депутатської фракції «Громадянський рух Свідомі» Михайло Наход, пише



Депутат наголошує, що досвід Луцька та депутатської фракції «Громадянський рух Свідомі» – особливий. Тому що на Волині вони єдина політична команда, яка не має своїх «вождів столиці».



«Ми самі плануємо, самі реалізовуємо, самі несемо відповідальність», – каже Михайло Наход.



Політичну команду «Свідомі» зібрав Андрій Покровський, який зрозумів, що залежність від волі політичних лідерів у Києві нічого доброго громадам не приносить.



Михайло зазначає, що, попри певну конкурентність, загалом політична ситуація у Волинській області є стабільною



Детальніше – у відео.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Загальнополітична ситуація країни завжди впливає на роботу будь-яких органів влади.Про це у вечірньому «Прайм-Таймі» телеканалу «Конкурент TV» розповів заступник голови депутатської фракції «Громадянський рух Свідомі»пише ІА Конкурент. Депутат наголошує, що досвід Луцька та депутатської фракції «Громадянський рух Свідомі» – особливий. Тому що на Волині вони єдина політична команда, яка не має своїх «вождів столиці».«Ми самі плануємо, самі реалізовуємо, самі несемо відповідальність», – каже Михайло Наход.Політичну команду «Свідомі» зібрав Андрій Покровський, який зрозумів, що залежність від волі політичних лідерів у Києві нічого доброго громадам не приносить.Михайло зазначає, що, попри певну конкурентність, загалом політична ситуація у Волинській області є стабільноюДетальніше – у відео.

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