Депутат Луцькради розповів, як політична ситуація в країні впливає на роботу місцевих органів влади. ВІДЕО
Сьогодні, 18:00
Загальнополітична ситуація країни завжди впливає на роботу будь-яких органів влади.
Про це у вечірньому «Прайм-Таймі» телеканалу «Конкурент TV» розповів заступник голови депутатської фракції «Громадянський рух Свідомі» Михайло Наход, пише ІА Конкурент.
Депутат наголошує, що досвід Луцька та депутатської фракції «Громадянський рух Свідомі» – особливий. Тому що на Волині вони єдина політична команда, яка не має своїх «вождів столиці».
«Ми самі плануємо, самі реалізовуємо, самі несемо відповідальність», – каже Михайло Наход.
Політичну команду «Свідомі» зібрав Андрій Покровський, який зрозумів, що залежність від волі політичних лідерів у Києві нічого доброго громадам не приносить.
Михайло зазначає, що, попри певну конкурентність, загалом політична ситуація у Волинській області є стабільною
Детальніше – у відео.
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Про це у вечірньому «Прайм-Таймі» телеканалу «Конкурент TV» розповів заступник голови депутатської фракції «Громадянський рух Свідомі» Михайло Наход, пише ІА Конкурент.
Депутат наголошує, що досвід Луцька та депутатської фракції «Громадянський рух Свідомі» – особливий. Тому що на Волині вони єдина політична команда, яка не має своїх «вождів столиці».
«Ми самі плануємо, самі реалізовуємо, самі несемо відповідальність», – каже Михайло Наход.
Політичну команду «Свідомі» зібрав Андрій Покровський, який зрозумів, що залежність від волі політичних лідерів у Києві нічого доброго громадам не приносить.
Михайло зазначає, що, попри певну конкурентність, загалом політична ситуація у Волинській області є стабільною
Детальніше – у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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