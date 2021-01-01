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Депутат Луцькради розповів, як політична ситуація в країні впливає на роботу місцевих органів влади. ВІДЕО

Депутат Луцькради розповів, як політична ситуація в країні впливає на роботу місцевих органів влади. ВІДЕО
Загальнополітична ситуація країни завжди впливає на роботу будь-яких органів влади.

Про це у вечірньому «Прайм-Таймі» телеканалу «Конкурент TV» розповів заступник голови депутатської фракції «Громадянський рух Свідомі» Михайло Наход, пише ІА Конкурент.

Депутат наголошує, що досвід Луцька та депутатської фракції «Громадянський рух Свідомі» – особливий. Тому що на Волині вони єдина політична команда, яка не має своїх «вождів столиці».

«Ми самі плануємо, самі реалізовуємо, самі несемо відповідальність», – каже Михайло Наход.

Політичну команду «Свідомі» зібрав Андрій Покровський, який зрозумів, що залежність від волі політичних лідерів у Києві нічого доброго громадам не приносить.

Михайло зазначає, що, попри певну конкурентність, загалом політична ситуація у Волинській області є стабільною

Детальніше – у відео.

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Теги: Михайло Наход, ситуація в країні
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