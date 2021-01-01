Волинянка здобула «срібло» на чемпіонаті світу з пара пауерліфтингу

З 26 листопада до 6 грудня в столиці Грузії місті Тбілісі триває чемпіонат і першість світу з пара пауерліфтингу (жим штанги лежачи) серед атлетів і атлеток з порушеннями опорно-рухового апарату. У ньому беруть участь 443 спортсмени з 68 країн світу.Ці змагання – перший кваліфікаційний старт до XVII Паралімпійських літніх ігор 2024 року, які відбудуться у Парижі (Франція), – повідомляє Ковельська міська рада.У перший день – на поміст в бальному залі готелю «Hotels & Preference Hualing Tbilisi» вийшли спортсмени юнацького віку (до 20 років). У ваговій категорії дівчат до 41 кг Україну представляла ковельчанкаНа жаль, відстояти звання чемпіонки світу, яке вона здобула в 2019 році в Нур-Султані (Казахстан), не вдалося. Її результат був другим, а медаль – срібною.У загальному командному заліку збірна України посіла друге місце з 20-ти юнацьких команд світу.На цій же арені продовжують змагання зрілі атлети (21рік і більше). 3 грудня у ваговій категорії до 80 кг під синьо-жовтим стягом буде боротись з важкою штангою та з 28-ма суперниками з 24 країн світу ковельчанин