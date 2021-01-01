вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На площі перед РАЦСом у Луцьку увімкнули освітлення. ВІДЕО

На площі перед РАЦСом у Луцьку увімкнули освітлення. ВІДЕО
У Луцьку увімкнули освітлення на площі перед Палацом урочистих подій.

Про це повідомляє мер Луцька Ігор Поліщук у Фейсбук.

"Особливої естетики площа набуде, коли зазеленіють дерева, кущі та виросте газон", - пише Ігор Поліщук.

Також облаштували 84 світильники на опорах та 54 світильники точкового освітлення. Все освітлення – німецького виробництва компанії Schréder.

Фасад приміщення відремонтують наступного року.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: площа, РАЦС, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де у Луцьку завтра, 2 грудня, не буде світла
Сьогодні, 19:00
Розповіли, які сфери на Волині були найбільш оплачувані у жовтні
Сьогодні, 18:39
На площі перед РАЦСом у Луцьку увімкнули освітлення. ВІДЕО
Сьогодні, 18:12
Депутат Луцькради розповів, як політична ситуація в країні впливає на роботу місцевих органів влади. ВІДЕО
Сьогодні, 18:00
Триразовий рекордсмен з Волині презентував нову роботу з яєчної шкаралупи. ВІДЕО
Сьогодні, 17:40
Схожі новини
Показали, який вигляд має оновлена площа біля РАЦСу в Луцьку. ФОТО Показали, який вигляд має оновлена площа біля РАЦСу в Луцьку. ФОТО
26 листопад, 10:42
Площа перед РАЦСом у Луцьку: на якому етапі роботи. ФОТО Площа перед РАЦСом у Луцьку: на якому етапі роботи. ФОТО
08 жовтень, 15:45
Три види ліхтарів та екобруківка: якою буде площа перед РАЦСом у Луцьку. ВІДЕО Три види ліхтарів та екобруківка: якою буде площа перед РАЦСом у Луцьку. ВІДЕО
28 вересень, 12:34
Ремонт площі перед РАЦСом у Луцьку: як тривають роботи. ФОТО Ремонт площі перед РАЦСом у Луцьку: як тривають роботи. ФОТО
19 серпень, 15:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де у Луцьку завтра, 2 грудня, не буде світла
Сьогодні, 19:00
 0
Розповіли, які сфери на Волині були найбільш оплачувані у жовтні
Сьогодні, 18:39
 0
На площі перед РАЦСом у Луцьку увімкнули освітлення. ВІДЕО
Сьогодні, 18:12
 0
Депутат Луцькради розповів, як політична ситуація в країні впливає на роботу місцевих органів влади. ВІДЕО
Сьогодні, 18:00
 0
Триразовий рекордсмен з Волині презентував нову роботу з яєчної шкаралупи. ВІДЕО
Сьогодні, 17:40
 0
Медіа
відео
1/8