На площі перед РАЦСом у Луцьку увімкнули освітлення. ВІДЕО
Сьогодні, 18:12
У Луцьку увімкнули освітлення на площі перед Палацом урочистих подій.
Про це повідомляє мер Луцька Ігор Поліщук у Фейсбук.
"Особливої естетики площа набуде, коли зазеленіють дерева, кущі та виросте газон", - пише Ігор Поліщук.
Також облаштували 84 світильники на опорах та 54 світильники точкового освітлення. Все освітлення – німецького виробництва компанії Schréder.
Фасад приміщення відремонтують наступного року.
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Про це повідомляє мер Луцька Ігор Поліщук у Фейсбук.
"Особливої естетики площа набуде, коли зазеленіють дерева, кущі та виросте газон", - пише Ігор Поліщук.
Також облаштували 84 світильники на опорах та 54 світильники точкового освітлення. Все освітлення – німецького виробництва компанії Schréder.
Фасад приміщення відремонтують наступного року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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