На площі перед РАЦСом у Луцьку увімкнули освітлення. ВІДЕО





Про це повідомляє мер Луцька Ігор Поліщук у Фейсбук.



"Особливої естетики площа набуде, коли зазеленіють дерева, кущі та виросте газон", - пише Ігор Поліщук.



Також облаштували 84 світильники на опорах та 54 світильники точкового освітлення. Все освітлення – німецького виробництва компанії Schréder.



Фасад приміщення відремонтують наступного року.





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