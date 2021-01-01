Луцька лікарка розповіла, чи потрапляє вакцина до дитини з грудним молоком. ВІДЕО





Про це розповіла Олена Курак.



"Жодна з вакцин, яка рекомендована для годуючих мам, не має живого вірусу. І сама вакцина через молоко не попадає до дитини, а навпаки виробляються антитіла, які попадають з грудним молоком до дитини та захищають її від захворювання на інфекцію", — каже Олена Курак.



Лучанка Вікторія Федчук народила два місяці тому. Нині годує дитину грудним молоком. Жінка вакцинувалася проти коронавірусу тиждень тому.



"Вакцина не потрапляє до дитини із грудним молоком", – лікарка Луцького пологового будинкуСуспільне Волинь

Каже: реакцій ніяких не було, трохи боліла рука. "Перед тим, як вакцинуватися тему вивчала, консультувалася з лікарями. І вирішила вакцинуватися для того, щоб, перш за все, захистити себе і певний захист передати донечці", — розповідає Вікторія Федчук.



Зі слів заступниці меддиректора з неонатології Луцького клінічного пологового будинку Олени Курак, єдиним протипоказом для вакцинації породіль є алергічне ускладнення після першої дози вакцинації.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Грудне вигодовування не є протипоказом для щеплення мами від коронавірусу.Про це розповіла Суспільному заступниця меддиректора з неонатології Луцького клінічного пологового будинку"Жодна з вакцин, яка рекомендована для годуючих мам, не має живого вірусу. І сама вакцина через молоко не попадає до дитини, а навпаки виробляються антитіла, які попадають з грудним молоком до дитини та захищають її від захворювання на інфекцію", — каже Олена Курак.Лучанка Вікторія Федчук народила два місяці тому. Нині годує дитину грудним молоком. Жінка вакцинувалася проти коронавірусу тиждень тому."Вакцина не потрапляє до дитини із грудним молоком", – лікарка Луцького пологового будинкуСуспільне ВолиньКаже: реакцій ніяких не було, трохи боліла рука. "Перед тим, як вакцинуватися тему вивчала, консультувалася з лікарями. І вирішила вакцинуватися для того, щоб, перш за все, захистити себе і певний захист передати донечці", — розповідає Вікторія Федчук.Зі слів заступниці меддиректора з неонатології Луцького клінічного пологового будинку Олени Курак, єдиним протипоказом для вакцинації породіль є алергічне ускладнення після першої дози вакцинації.

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