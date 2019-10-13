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У селі під Луцьком в чоловіка згоріла хата, місцеві підозрюють підпал. ВІДЕО

У селі під Луцьком в чоловіка згоріла хата, місцеві підозрюють підпал. ВІДЕО
У селі Забороль пожежа знищила повністю будинок місцевого жителя Петра Семенюка.

Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент TV».

Полум’я здійнялося недільного ранку 28 листопада. В той момент Петро Семенюк спав в своєму будинку.

«Проснувся, мені гаряче стало, вийшов і бачу... Вода ще тут стояла в мене, але то безполєзно, нічого не дало. Спав, загорілося звідси ззовні, не з середини а ззовні загорілось. Он з отого стовпа почалося горіти. Ззовні», – каже потерпілий.

Додає – сам дивом залишився живий.

Рідні чоловіка кажуть – пожежа трапилась не біля грубки, й не через електрику, адже тут її відключили вже майже рік тому. Тож думають, що найімовірніше хтось будинок таки підпалив. Бо ж ця земля виявляється – ласий шматок в селі.

«Тут земля вже поділена на участки. Йому Саша, брат старший, ходив – хотів переписати кусок землі, щоб був під хатою, і під хлівом – йому не надали. Сказали, що він не має права чи що, та земля вже поділена геть повністю на участки, він ж скільки в колгоспі робив вже більш як 30 років він в цій хаті живе. Кому воно треба було», – розповідає Юлія, донька Петра Семенюка.

Та яка дійсно причина загорання – дізнаються згодом, коли відбуться усі дослідження.


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Теги: пожежа, Забороль
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