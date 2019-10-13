У селі під Луцьком в чоловіка згоріла хата, місцеві підозрюють підпал. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті телеканалу



Полум’я здійнялося недільного ранку 28 листопада. В той момент Петро Семенюк спав в своєму будинку.



«Проснувся, мені гаряче стало, вийшов і бачу... Вода ще тут стояла в мене, але то безполєзно, нічого не дало. Спав, загорілося звідси ззовні, не з середини а ззовні загорілось. Он з отого стовпа почалося горіти. Ззовні», – каже потерпілий.



Додає – сам дивом залишився живий.



Рідні чоловіка кажуть – пожежа трапилась не біля грубки, й не через електрику, адже тут її відключили вже майже рік тому. Тож думають, що найімовірніше хтось будинок таки підпалив. Бо ж ця земля виявляється – ласий шматок в селі.



«Тут земля вже поділена на участки. Йому Саша, брат старший, ходив – хотів переписати кусок землі, щоб був під хатою, і під хлівом – йому не надали. Сказали, що він не має права чи що, та земля вже поділена геть повністю на участки, він ж скільки в колгоспі робив вже більш як 30 років він в цій хаті живе. Кому воно треба було», – розповідає Юлія, донька Петра Семенюка.



Та яка дійсно причина загорання – дізнаються згодом, коли відбуться усі дослідження.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Забороль пожежа знищила повністю будинок місцевого жителя Петра Семенюка.Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент TV» Полум’я здійнялося недільного ранку 28 листопада. В той момент Петро Семенюк спав в своєму будинку.«Проснувся, мені гаряче стало, вийшов і бачу... Вода ще тут стояла в мене, але то безполєзно, нічого не дало. Спав, загорілося звідси ззовні, не з середини а ззовні загорілось. Он з отого стовпа почалося горіти. Ззовні», – каже потерпілий.Додає – сам дивом залишився живий.Рідні чоловіка кажуть – пожежа трапилась не біля грубки, й не через електрику, адже тут її відключили вже майже рік тому. Тож думають, що найімовірніше хтось будинок таки підпалив. Бо ж ця земля виявляється – ласий шматок в селі.«Тут земля вже поділена на участки. Йому Саша, брат старший, ходив – хотів переписати кусок землі, щоб був під хатою, і під хлівом – йому не надали. Сказали, що він не має права чи що, та земля вже поділена геть повністю на участки, він ж скільки в колгоспі робив вже більш як 30 років він в цій хаті живе. Кому воно треба було», – розповідає Юлія, донька Петра Семенюка.Та яка дійсно причина загорання – дізнаються згодом, коли відбуться усі дослідження.

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