У селі під Луцьком в чоловіка згоріла хата, місцеві підозрюють підпал. ВІДЕО
Сьогодні, 22:59
У селі Забороль пожежа знищила повністю будинок місцевого жителя Петра Семенюка.
Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент TV».
Полум’я здійнялося недільного ранку 28 листопада. В той момент Петро Семенюк спав в своєму будинку.
«Проснувся, мені гаряче стало, вийшов і бачу... Вода ще тут стояла в мене, але то безполєзно, нічого не дало. Спав, загорілося звідси ззовні, не з середини а ззовні загорілось. Он з отого стовпа почалося горіти. Ззовні», – каже потерпілий.
Додає – сам дивом залишився живий.
Рідні чоловіка кажуть – пожежа трапилась не біля грубки, й не через електрику, адже тут її відключили вже майже рік тому. Тож думають, що найімовірніше хтось будинок таки підпалив. Бо ж ця земля виявляється – ласий шматок в селі.
«Тут земля вже поділена на участки. Йому Саша, брат старший, ходив – хотів переписати кусок землі, щоб був під хатою, і під хлівом – йому не надали. Сказали, що він не має права чи що, та земля вже поділена геть повністю на участки, він ж скільки в колгоспі робив вже більш як 30 років він в цій хаті живе. Кому воно треба було», – розповідає Юлія, донька Петра Семенюка.
Та яка дійсно причина загорання – дізнаються згодом, коли відбуться усі дослідження.
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Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент TV».
Полум’я здійнялося недільного ранку 28 листопада. В той момент Петро Семенюк спав в своєму будинку.
«Проснувся, мені гаряче стало, вийшов і бачу... Вода ще тут стояла в мене, але то безполєзно, нічого не дало. Спав, загорілося звідси ззовні, не з середини а ззовні загорілось. Он з отого стовпа почалося горіти. Ззовні», – каже потерпілий.
Додає – сам дивом залишився живий.
Рідні чоловіка кажуть – пожежа трапилась не біля грубки, й не через електрику, адже тут її відключили вже майже рік тому. Тож думають, що найімовірніше хтось будинок таки підпалив. Бо ж ця земля виявляється – ласий шматок в селі.
«Тут земля вже поділена на участки. Йому Саша, брат старший, ходив – хотів переписати кусок землі, щоб був під хатою, і під хлівом – йому не надали. Сказали, що він не має права чи що, та земля вже поділена геть повністю на участки, він ж скільки в колгоспі робив вже більш як 30 років він в цій хаті живе. Кому воно треба було», – розповідає Юлія, донька Петра Семенюка.
Та яка дійсно причина загорання – дізнаються згодом, коли відбуться усі дослідження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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