Волинянка створює з непотрібних речей унікальні ландшафтні оздоблення. ФОТО





Жінка знає, як вдихнути друге життя у непотріб та створити із нього стильний декор, використовуючи цемент або гіпс, - пише газета



Пані Світлана вирослав у селі Піщане. Якийсь час жила й працювала у Луцьку, але повернулася додому. За фахом жінка різьбяр по дереву. Хоча вона мала хист до образотворчого мистецтва, різьбити їй не надто подобалось.



У 50-літньому віці Світлана віднайшла себе у творчості. Поступово двір господині почав перетворюватися у музей ландшафтних оздоблень: десь веселково замайоріли клумби, виросла гірка із декоративних насаджень, а там «пасеться» в упряжі дерев’яний коник, пошкоджений велосипед оновився барвами й «везе» корзини квітів, із плоского шиферу та фанери виринули тваринні силуети. Щось жінка повністю сама робила, дещо за її ескізами допомагали вирізати чоловіки. Коли почала працювати з цементом, то чимало непотрібних речей знайшли нове призначення: і діжки, і плетені кошики, зношені одяг та взуття, старі рушники та скатертини, сумочки, лотки з-під яєць, листя лопуха тощо – все це стало основою для мистецьких експериментів. Потенційне сміття перевтілювалось у гіпсовані грибочки, ведмедики, їжачки, лебеді, горшки для рослинності. У доробку майстрині — десятки виробів. Деякі під впливом погодних чинників понищились, на їхньому місці встановили заміну з більш витривалого матеріалу.



«Думаю, що ж я буду викидати стільки мотлоху? Зроблю краще щось корисне з цього: і менше сміття буде, і мені якась самореалізація. Перший виріб із цементу швидко дав тріщину. Вивчивши всі нюанси, набравшись досвіду, вже оперативніше і якісніше виходить щось виготовляти. Зробила собі заготовки з кілочків та посудин, які допомагають прискорювати цей процес. Хоча хобі доводиться чергувати з виконанням сільськогосподарської роботи, збором чорниці в лісі», — ділиться сільська креативна майстриня.



Загалом, розповідає пані Світлана, підходить для таких декоративних виробів все, бажано лише використовувати не надто тонкі тканини. Однак зауважує, що надто пухнасті вироби чи шерстяні пледи можуть вбирати досить багато розчину цементу. Та й працювати важче з масивнішими речами.



«Підрахувати затрати й вивести єдину формулу розчину важко, бо кожен матеріал, з яким працюєш, потребує індивідуального підходу. Тож роблю його на око: спочатку рідший, аби легко було в нього занурити предмет, а по другому колу пензликом змазую річ вже густішою консистенцією. Після кожної такої процедури цемент застигає орієнтовно добу», – розтлумачує Світлана Смаль.



Коли виріб висихає, його при потребі зачищають та колорують. Пофарбувати його можна емаллю або аерозольною фарбою. Зазвичай не доводиться шліфувати скульптури, адже усі зайві борозни й крупинки розгладжуються щіточкою та зливаються водичкою ще на першому етапі роботи.



На зиму садові фігури краще забирати з вулиці в сарай, щоб від перепадів температури повітря вони не потріскалися. Вироби, розпочаті восени, вже дороблятимуться весною, бо в холодну пору працювати з цементом на вулиці негоже.



Виготовити виріб власноруч значно дешевше, ніж купити



«Звісно, можна купити готові декорації для саду, але вони не будуть приносити вам стільки радості і задоволення, скільки роботи, виплекані власноруч: територія повною мірою відображатиме смак і характер господаря-дизайнера. Окрім того, у випадку рукодільництва можна зекономити чималу суму грошей й навіть заробити, продавши частину елементів декору. Орієнтовну собівартість виробів ще не рахувала, бо кожен з них відрізняється товщиною, розміром. А це щоразу різна кількість використаного цементного розчину, фарби, затрата часу на виготовлення. Проте наш кум вже замовив у мене собі декілька кашпо. А коли опублікувала фото робіт у соцмережах, то знайшлося чимало охочих придбати фігури. А я й не проти продавати, бо ж в селі варіантів заробітку не так і багато. А тут справа до душі, та ще й можна мати з неї вигоду», — тішиться умілиця.



Поки що своїми виробами пані Світлана облагородила присадибну ділянку, але має намір щось створити й для інтер’єру оселі. Особливо зважаючи на те, що нині в тренді імітація бетону, яка відмінно поєднується з деревом і багатьма іншими оздоблювальними матеріалами.



Тож Світлана Смаль зичить усім надихатися й самостійно облаштовувати свої обійстя. Тим більше, що чимало цікавих ідей у наш час можна почерпнути із інтернету. Сама ж перебуває на шляху до реалізації багатьох нових творчих проєктів: у планах вироби з гіпсу, святкові прикраси із клею та ниток.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Яскраві екстер’єрні елементи вже кілька років поспіль прикрашають обійстя очільника Піщанського старостинського округу Ростислава Смаля. Адже його дружина Світлана Смаль, творчої натури особистість, завжди оздоблює присадибну ділянку креативними композиціями з квітів та виготовлених власноруч вуличних фігур.Жінка знає, як вдихнути друге життя у непотріб та створити із нього стильний декор, використовуючи цемент або гіпс, - пише газета "Полісся". Пані Світлана вирослав у селі Піщане. Якийсь час жила й працювала у Луцьку, але повернулася додому. За фахом жінка різьбяр по дереву. Хоча вона мала хист до образотворчого мистецтва, різьбити їй не надто подобалось.У 50-літньому віці Світлана віднайшла себе у творчості. Поступово двір господині почав перетворюватися у музей ландшафтних оздоблень: десь веселково замайоріли клумби, виросла гірка із декоративних насаджень, а там «пасеться» в упряжі дерев’яний коник, пошкоджений велосипед оновився барвами й «везе» корзини квітів, із плоского шиферу та фанери виринули тваринні силуети. Щось жінка повністю сама робила, дещо за її ескізами допомагали вирізати чоловіки. Коли почала працювати з цементом, то чимало непотрібних речей знайшли нове призначення: і діжки, і плетені кошики, зношені одяг та взуття, старі рушники та скатертини, сумочки, лотки з-під яєць, листя лопуха тощо – все це стало основою для мистецьких експериментів. Потенційне сміття перевтілювалось у гіпсовані грибочки, ведмедики, їжачки, лебеді, горшки для рослинності. У доробку майстрині — десятки виробів. Деякі під впливом погодних чинників понищились, на їхньому місці встановили заміну з більш витривалого матеріалу.«Думаю, що ж я буду викидати стільки мотлоху? Зроблю краще щось корисне з цього: і менше сміття буде, і мені якась самореалізація. Перший виріб із цементу швидко дав тріщину. Вивчивши всі нюанси, набравшись досвіду, вже оперативніше і якісніше виходить щось виготовляти. Зробила собі заготовки з кілочків та посудин, які допомагають прискорювати цей процес. Хоча хобі доводиться чергувати з виконанням сільськогосподарської роботи, збором чорниці в лісі», — ділиться сільська креативна майстриня.Загалом, розповідає пані Світлана, підходить для таких декоративних виробів все, бажано лише використовувати не надто тонкі тканини. Однак зауважує, що надто пухнасті вироби чи шерстяні пледи можуть вбирати досить багато розчину цементу. Та й працювати важче з масивнішими речами.«Підрахувати затрати й вивести єдину формулу розчину важко, бо кожен матеріал, з яким працюєш, потребує індивідуального підходу. Тож роблю його на око: спочатку рідший, аби легко було в нього занурити предмет, а по другому колу пензликом змазую річ вже густішою консистенцією. Після кожної такої процедури цемент застигає орієнтовно добу», – розтлумачує Світлана Смаль.Коли виріб висихає, його при потребі зачищають та колорують. Пофарбувати його можна емаллю або аерозольною фарбою. Зазвичай не доводиться шліфувати скульптури, адже усі зайві борозни й крупинки розгладжуються щіточкою та зливаються водичкою ще на першому етапі роботи.На зиму садові фігури краще забирати з вулиці в сарай, щоб від перепадів температури повітря вони не потріскалися. Вироби, розпочаті восени, вже дороблятимуться весною, бо в холодну пору працювати з цементом на вулиці негоже.Виготовити виріб власноруч значно дешевше, ніж купити«Звісно, можна купити готові декорації для саду, але вони не будуть приносити вам стільки радості і задоволення, скільки роботи, виплекані власноруч: територія повною мірою відображатиме смак і характер господаря-дизайнера. Окрім того, у випадку рукодільництва можна зекономити чималу суму грошей й навіть заробити, продавши частину елементів декору. Орієнтовну собівартість виробів ще не рахувала, бо кожен з них відрізняється товщиною, розміром. А це щоразу різна кількість використаного цементного розчину, фарби, затрата часу на виготовлення. Проте наш кум вже замовив у мене собі декілька кашпо. А коли опублікувала фото робіт у соцмережах, то знайшлося чимало охочих придбати фігури. А я й не проти продавати, бо ж в селі варіантів заробітку не так і багато. А тут справа до душі, та ще й можна мати з неї вигоду», — тішиться умілиця.Поки що своїми виробами пані Світлана облагородила присадибну ділянку, але має намір щось створити й для інтер’єру оселі. Особливо зважаючи на те, що нині в тренді імітація бетону, яка відмінно поєднується з деревом і багатьма іншими оздоблювальними матеріалами.Тож Світлана Смаль зичить усім надихатися й самостійно облаштовувати свої обійстя. Тим більше, що чимало цікавих ідей у наш час можна почерпнути із інтернету. Сама ж перебуває на шляху до реалізації багатьох нових творчих проєктів: у планах вироби з гіпсу, святкові прикраси із клею та ниток.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію