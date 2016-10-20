У Рівному жінку вкусило скажене кошеня, у місті – карантин





Про це Анатолій Сасовський. При цьому додав, що це шостий випадок сказу тварин у Рівному в 2021-му році й усі вони виявлені у котів.



Кошеня вкусило рівнянку у приватній ветклініці ще 27 листопада. Зі слів Анатолія Сасовського, жінка лікувала двомісячну тварину від запалення і принесла її, щоб зробити аналіз крові. Під час забору й стався укус. Наступного дня тварина загинула, а 30 листопада під час лабораторних досліджень у неї виявили сказ.



"Результати експертизи ми отримали в обідню пору і одразу ж з вчорашнього дня розпочали відповідні заходи. Жінку направили в міський травмпункт, з нею працюють лікарі. У місцях, де перебувала хвора тварина, провели дезінфекцію, бо жінка була з нею і в клініці, і в магазині, і вдома, звичайно. Зараз встановлюємо тварин і осіб, які контактували з кішкою. Ще маємо з'ясувати, звідки саме тварина, бо її, за попередньою інформацією, привезли в Рівне", – пояснив Анатолій Сасовський.



Через цей випадок 1 грудня відбулося засідання надзвичайної протиепізоотичної комісії Рівного. На ній, згідно з інформацією Анатолія Сасовського, затвердили план заходів і оголосили загрозливою територію, на якій виявили дане захворювання. Йдеться про ділянку в межах вулиць Соборна – Вербова – Макарова – Корольова.



"На цій визначеній території накладемо карантинні обмеження. Це заборона проводити виставки і виводки тварин, вивозити їх за межі цієї зони. Крім того, лікарі пройдуться і безкоштовно щеплять тварин цієї території від сказу, також розмістимо оголошення про безкоштовне щеплення у нас в міській державні лікарні ветеринарної медицини на вулиці Малорівненській, 91. Треба обов’язково зробити щеплення, бо, можливо, вірус ще гуляє на цій території", – зазначив начальник міського управління Держпродспоживслужби.



Анатолій Сасовський наголошує на обов'язковому щепленні тварин від сказу, окремий акцент ставить саме на котах.



"У цьому році маємо вже шостий випадок сказу в Рівному, і це все коти, інших тварин не було. Дуже актуальна зараз тема. Обов’язково котиків треба доставити до нас в лікарню і ми їх безкоштовно щепимо", – наголосив Анатолій Сасовський.



Карантинні обмеження через виявлений у двомісячного кошеняти сказ запровадили на два місяці. Наприкінці січня, якщо не буде випадків сказу на визначеній території, рішенням відповідної комісії карантинні обмеження скасують.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівному в приватній ветеринарній клініці жінку вкусило кошеня. Тварина загинула і під час лабораторних досліджень у неї виявили сказ.Про це Суспільному 1 грудня повідомив начальник міського управління Держпродспоживслужби. При цьому додав, що це шостий випадок сказу тварин у Рівному в 2021-му році й усі вони виявлені у котів.Кошеня вкусило рівнянку у приватній ветклініці ще 27 листопада. Зі слів Анатолія Сасовського, жінка лікувала двомісячну тварину від запалення і принесла її, щоб зробити аналіз крові. Під час забору й стався укус. Наступного дня тварина загинула, а 30 листопада під час лабораторних досліджень у неї виявили сказ."Результати експертизи ми отримали в обідню пору і одразу ж з вчорашнього дня розпочали відповідні заходи. Жінку направили в міський травмпункт, з нею працюють лікарі. У місцях, де перебувала хвора тварина, провели дезінфекцію, бо жінка була з нею і в клініці, і в магазині, і вдома, звичайно. Зараз встановлюємо тварин і осіб, які контактували з кішкою. Ще маємо з'ясувати, звідки саме тварина, бо її, за попередньою інформацією, привезли в Рівне", – пояснив Анатолій Сасовський.Через цей випадок 1 грудня відбулося засідання надзвичайної протиепізоотичної комісії Рівного. На ній, згідно з інформацією Анатолія Сасовського, затвердили план заходів і оголосили загрозливою територію, на якій виявили дане захворювання. Йдеться про ділянку в межах вулиць Соборна – Вербова – Макарова – Корольова."На цій визначеній території накладемо карантинні обмеження. Це заборона проводити виставки і виводки тварин, вивозити їх за межі цієї зони. Крім того, лікарі пройдуться і безкоштовно щеплять тварин цієї території від сказу, також розмістимо оголошення про безкоштовне щеплення у нас в міській державні лікарні ветеринарної медицини на вулиці Малорівненській, 91. Треба обов’язково зробити щеплення, бо, можливо, вірус ще гуляє на цій території", – зазначив начальник міського управління Держпродспоживслужби.Анатолій Сасовський наголошує на обов'язковому щепленні тварин від сказу, окремий акцент ставить саме на котах."У цьому році маємо вже шостий випадок сказу в Рівному, і це все коти, інших тварин не було. Дуже актуальна зараз тема. Обов’язково котиків треба доставити до нас в лікарню і ми їх безкоштовно щепимо", – наголосив Анатолій Сасовський.Карантинні обмеження через виявлений у двомісячного кошеняти сказ запровадили на два місяці. Наприкінці січня, якщо не буде випадків сказу на визначеній території, рішенням відповідної комісії карантинні обмеження скасують.

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