вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Скільки українцям приносять заробітки у Польщі

Скільки українцям приносять заробітки у Польщі
Польща є найпопулярнішою серед українців країною для трудової міграції. Наразі там живуть та працюють майже 2 мільйони наших громадян.

В середньому зарплата коливається від 3 до 3,5 тисячі злотих. Про це розповіла Ірина Раріх, уповноважена у справах іноземців польського міста Валбжих, - пише Канал24.

Українцям не платять менше
Мовиться про роботу для людей без спеціальної освіти – тих, хто переважно працює фізично. В такому випадку робота часто ділиться на зміни – ранкові, денні та нічні. Робочий день триває 8 годин, субота та неділя переважно є вихідними. Щомісяця в українській валюті зарплата сягає 20 – 23 тисячі гривень. А от зарплата лікаря, наприклад, може сягати у Польщі 5 – 8 тисяч злотих, тобто близько 30 – 53 тисячі гривень.

"Якщо хтось каже, що заробляє менше, бо він українець – це брехня. Платять усім однаково", – наголосила Раріх.

Вона звернула увагу на те, що вкрай важливо знати мову країни, в якій працюєш, а також мати спеціалізацію та відповідну освіту. В іншому випадку є ризик залишитися з невеликою зарплатою. "Оце різниця тільки у цьому", – запевнила вона.

За словами уповноваженої, зараз працювати у Польщу їдуть багато освітян, лікарів, інженерів та інших українців з вищою освітою. Часто вони погоджуються на низькооплачувану роботу, розуміючи, що будуть розвиватися. Раріх наголосила, що це – європейці. "Знають, що зараз важко, але згодом можна буде вступити до поліціальної школи, навчатися, освоїти нові професії. Це свідомий вибір", – підсумувала жінка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Україна, заробітчани, Польща
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скільки українцям приносять заробітки у Польщі
Сьогодні, 01:15
2 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Рівному жінку вкусило скажене кошеня, у місті – карантин
01 грудень, 23:35
У селі під Луцьком в чоловіка згоріла хата, місцеві підозрюють підпал. ВІДЕО
01 грудень, 22:59
70 років у шлюбі: пара з Волині відсвяткувала «платинове» весілля. ВІДЕО
01 грудень, 22:14
Схожі новини
Більшість українців залишаться на свята у Польщі Більшість українців залишаться на свята у Польщі
20 грудень, 2020, 23:34
Україна і Польща хочуть спростити заробітчанам процедуру отримання віз і перетину кордону Україна і Польща хочуть спростити заробітчанам процедуру отримання віз і перетину кордону
02 червень, 2020, 07:35
В Польщі закликають спростити умови роботи для українців В Польщі закликають спростити умови роботи для українців
27 лютий, 2020, 04:10
Зарплата українських заробітчан у Польщі зросте Зарплата українських заробітчан у Польщі зросте
28 січень, 2020, 07:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Скільки українцям приносять заробітки у Польщі
Сьогодні, 01:15
 0
2 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Рівному жінку вкусило скажене кошеня, у місті – карантин
01 грудень, 23:35
 0
У селі під Луцьком в чоловіка згоріла хата, місцеві підозрюють підпал. ВІДЕО
01 грудень, 22:59
 0
70 років у шлюбі: пара з Волині відсвяткувала «платинове» весілля. ВІДЕО
01 грудень, 22:14
 0
Медіа
відео
1/8