До України може невдовзі приїхати Папа Римський





Про це повідомив Глава Української Греко-Католицької Церкви, Блаженніший Святослав Шевчук під час Київського Безпекового Форуму, - пише



«Кілька тижнів тому мав можливість особисто спілкуватися з Папою Франциском про Україну. Він дуже переймається долею простих людей. Тих людей, які сьогодні, можливо, не до кінця почуті», – сказав він.



«Святий отець дуже цікавився, як живе український народ, і справді дуже глибоко цим переймається», – додав Блаженніший Святослав.



Він повідомив, що невдовзі може відбутися візит до України Папи Римського.



«Ми маємо добру новину. Очікуємо, що відбудеться його візит до України. Це ще не анонсоване, але ми вже живемо в очікуванні і приготуванні», – сказав глава УГКЦ.



«Це дуже потужний сигнал підтримки нашого народу і нашої держави», – наголосив він.



Блаженніший також зазначив, що розповів Папі про спільні відчуття серед представників різних українських церков і релігій про те, що війна закінчить після того, як Папа відвідає Україну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Папи Римський Франциск може найближчим часом відвідати Україну з візитом.Про це повідомив Глава Української Греко-Католицької Церкви, Блаженніший Святослав Шевчук під час Київського Безпекового Форуму, - пише Главком. «Кілька тижнів тому мав можливість особисто спілкуватися з Папою Франциском про Україну. Він дуже переймається долею простих людей. Тих людей, які сьогодні, можливо, не до кінця почуті», – сказав він.«Святий отець дуже цікавився, як живе український народ, і справді дуже глибоко цим переймається», – додав Блаженніший Святослав.Він повідомив, що невдовзі може відбутися візит до України Папи Римського.«Ми маємо добру новину. Очікуємо, що відбудеться його візит до України. Це ще не анонсоване, але ми вже живемо в очікуванні і приготуванні», – сказав глава УГКЦ.«Це дуже потужний сигнал підтримки нашого народу і нашої держави», – наголосив він.Блаженніший також зазначив, що розповів Папі про спільні відчуття серед представників різних українських церков і релігій про те, що війна закінчить після того, як Папа відвідає Україну.

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