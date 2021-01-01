Цифри ковіду: повідомили статистику хвороби в Україні за добу
Сьогодні, 09:03
За добу 01 грудня в Україні:
◾️ зафіксували 13 531 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 1 346, серед медпрацівників – 240);
◾️ 210 869 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 74 855 людей, повністю імунізовані – 136 014 людей.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 3 003 особи;
◾️ летальних випадків – 525;
◾️ одужало – 23 535 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 3 463 872 особи;
◾️ одужало – 2 995 727 осіб;
◾️ летальних випадків – 87 057;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 15 962 709.
Від початку вакцинальної кампанії щепили 13 543 490 людей, з них отримали першу дозу – 13 543 488 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 415 141 людина. Загалом провели 24 958 629 щеплень.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1418;
Вінницька область – 568;
Волинська область – 647;
Дніпропетровська область – 682;
Донецька область – 803;
Житомирська область – 743;
Закарпатська область – 496;
Запорізька область – 709;
Івано-Франківська область – 623;
Київська область – 640;
Кіровоградська область – 183;
Луганська область – 169;
Львівська область – 729;
Миколаївська область – 424;
Одеська область – 418;
Полтавська область – 677;
Рівненська область – 461;
Сумська область – 371;
Тернопільська область – 310;
Харківська область – 501;
Херсонська область – 150;
Хмельницька область – 594;
Черкаська область – 493;
Чернівецька область – 164;
Чернігівська область – 558.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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◾️ зафіксували 13 531 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 1 346, серед медпрацівників – 240);
◾️ 210 869 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 74 855 людей, повністю імунізовані – 136 014 людей.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 3 003 особи;
◾️ летальних випадків – 525;
◾️ одужало – 23 535 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 3 463 872 особи;
◾️ одужало – 2 995 727 осіб;
◾️ летальних випадків – 87 057;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 15 962 709.
Від початку вакцинальної кампанії щепили 13 543 490 людей, з них отримали першу дозу – 13 543 488 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 415 141 людина. Загалом провели 24 958 629 щеплень.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1418;
Вінницька область – 568;
Волинська область – 647;
Дніпропетровська область – 682;
Донецька область – 803;
Житомирська область – 743;
Закарпатська область – 496;
Запорізька область – 709;
Івано-Франківська область – 623;
Київська область – 640;
Кіровоградська область – 183;
Луганська область – 169;
Львівська область – 729;
Миколаївська область – 424;
Одеська область – 418;
Полтавська область – 677;
Рівненська область – 461;
Сумська область – 371;
Тернопільська область – 310;
Харківська область – 501;
Херсонська область – 150;
Хмельницька область – 594;
Черкаська область – 493;
Чернівецька область – 164;
Чернігівська область – 558.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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