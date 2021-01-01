Цифри ковіду: повідомили статистику хвороби в Україні за добу

За добу 01 грудня в Україні:◾️ зафіксували 13 531 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 1 346, серед медпрацівників – 240);◾️ 210 869 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 74 855 людей, повністю імунізовані – 136 014 людей.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 3 003 особи;◾️ летальних випадків – 525;◾️ одужало – 23 535 осіб.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіло – 3 463 872 особи;◾️ одужало – 2 995 727 осіб;◾️ летальних випадків – 87 057;◾️ провели ПЛР-тестувань – 15 962 709.Від початку вакцинальної кампанії щепили 13 543 490 людей, з них отримали першу дозу – 13 543 488 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 415 141 людина. Загалом провели 24 958 629 щеплень.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 1418;Вінницька область – 568;Дніпропетровська область – 682;Донецька область – 803;Житомирська область – 743;Закарпатська область – 496;Запорізька область – 709;Івано-Франківська область – 623;Київська область – 640;Кіровоградська область – 183;Луганська область – 169;Львівська область – 729;Миколаївська область – 424;Одеська область – 418;Полтавська область – 677;Рівненська область – 461;Сумська область – 371;Тернопільська область – 310;Харківська область – 501;Херсонська область – 150;Хмельницька область – 594;Черкаська область – 493;Чернівецька область – 164;Чернігівська область – 558.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.