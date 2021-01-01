вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 2 грудня

Курс валют у Луцьку на 2 грудня
Курс долара в обмінниках Луцька станом на четвер, 2 грудня, такий: купівля – 27,25, продаж – 27,35.

Євро купують за 30,80, продають за 30,92.

Курс російського рубля: купівля – 0,35, продаж – 0,36.

Щодо польського злотого, то його продають за 6,50, а купують за 6,60.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині за добу 14 людей померло від коронавірусу
Сьогодні, 09:15
«Глобальна криза. Час правди»: учасники зі 180 країн влаштовують онлайн-конференцію
Сьогодні, 09:08
Курс валют у Луцьку на 2 грудня
Сьогодні, 09:07
Цифри ковіду: повідомили статистику хвороби в Україні за добу
Сьогодні, 09:03
Луцька лікарка розповіла, чи потрапляє вакцина до дитини з грудним молоком. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 1 грудня Курс валют у Луцьку на 1 грудня
01 грудень, 09:17
Курс валют у Луцьку на 30 листопада Курс валют у Луцьку на 30 листопада
30 листопад, 09:31
Курс валют у Луцьку на 29 листопада Курс валют у Луцьку на 29 листопада
29 листопад, 09:15
Курс валют у Луцьку на 26 листопада Курс валют у Луцьку на 26 листопада
26 листопад, 09:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Глобальна криза. Час правди»: учасники зі 180 країн влаштовують онлайн-конференцію
Сьогодні, 09:08
 3
На Волині авто збило пенсіонерку: її забрала «швидка»
Сьогодні, 10:12
 0
На Волині облаштували спортзал в церковній хаті. ВІДЕО
Сьогодні, 10:00
 0
Через «Ягодин» хотіли перевезти медобладнання під виглядом гуманітарної допомоги
Сьогодні, 09:34
 0
На Волині за добу 14 людей померло від коронавірусу
Сьогодні, 09:15
 0
Медіа
відео
1/8