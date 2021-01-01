вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині за добу 14 людей померло від коронавірусу

На Волині за добу 14 людей померло від коронавірусу
На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 647 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 79 дітей та 5 медпрацівників.

Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».

Також за добу:

Одужали (осіб) – 992,
Летальних випадків (осіб) – 14, з них:
Луцький район – 10 випадків: Луцька ТГ (3), по 2 випадки в Горохівській та Олицькій ТГ, по 1 випадку в Рожищенській, Ківерцівській, Цуманській ТГ;

Володимир-Волинський район – 2 випадки у Нововолинській ТГ;

Камінь-Каширський район — 1 випадок в Маневицькій ТГ;

Ковельський район – 1 випадок в Ковельській ТГ.

Здійснили тестувань за добу:

методом ПЛР (осіб) – 1075,
методом ІФА (осіб) – 210.

Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:

Луцький район – 423 хворих:

Луцька ТГ – 313 хворих
Боратинська ТГ – 11 хворих
Берестечківська ТГ – 1 хворий
Городищенська ТГ – 1 хворий
Горохівська ТГ – 7 хворих
КіверцівськаТГ — 30 хворих
Колківська ТГ – 8 хворих
Копачівська ТГ – 2 хворих
Марянівська – 2 хворих
ОлицькаТГ — 3 хворих
Підгайцівська ТГ – 26 хворих
Рожищенська ТГ-7 хворих
Торчинська ТГ — 3 хворих
Цуманська ТГ – 9 хворих

Володимир-Волинський район – 73 хворих:

Володимир-Волинська ТГ – 11 хворих
Затупцівська ТГ -2 хворих
Зимнівська ТГ- 6 хворих
Іваничівська ТГ– 5 хворих
Локачинська ТГ– 6 хворих
Нововолинська ТГ – 23 хворих
Павлівська ТГ– 12 хворих
Поромівська ТГ – 3 хворих
Устилузька ТГ — 5 хворих

Камінь-Каширський район – 28 хворих:

Камінь-Каширська ТГ – 17 хворих
Любешівська ТГ – 9 хворих
Сошичненська ТГ – 2 хворих

Ковельський район – 123 хворих:

Велицька ТГ – 1 хворий
Вишнівська ТГ – 9 хворих
Головненська ТГ- 3 хворих
Дубечненська ТГ – 4 хворих
Дубівська ТГ – 8 хворих
Ковельська ТГ – 50 хворих
Колодяжненська ТГ — 7 хворих
Люблінецька — 4 хворих
Любомльська — 7 хворих
Поворська ТГ – 3 хворих
Ратнівська ТГ– 1 хворий
РівненськаТГ – 5 хворих
Старовижівська ТГ — 9 хворих
Шацька ТГ – 12 хворих

За весь час пандемії в області:

захворіли (осіб) – 94995 (з них дітей – 6556 та медичних працівників –4305),
одужали ( осіб) – 81777 (з них дітей – 5165 та медичних працівників –3985),
летальних випадків (осіб) –1991 (з них медичних працівників –34).

Здійснили тестувань всього:

методом ПЛР (осіб) – 387 833,
методом ІФА (осіб) –207 015.

Вакцинація від COVID-19:

За добу 01 грудня 2021 року проти COVID-19 в області проведено 6607 щеплень. Першою дозою щеплено 1956 осіб та другою дозою – 4651 особу.

Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 293 846 людей, отримали дві дози та повністю імунізовані – 226 747 людей. Загалом проведено 520 593 щеплення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, Волинь, ситуація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині облаштували спортзал в церковній хаті. ВІДЕО
Сьогодні, 10:00
Через «Ягодин» хотіли перевезти медобладнання під виглядом гуманітарної допомоги
Сьогодні, 09:34
На Волині за добу 14 людей померло від коронавірусу
Сьогодні, 09:15
«Глобальна криза. Час правди»: учасники зі 180 країн влаштовують онлайн-конференцію
Сьогодні, 09:08
Курс валют у Луцьку на 2 грудня
Сьогодні, 09:07
Схожі новини
На Волині за останню добу від коронавірусу померло 14 людей і виявили 530 нових інфікованих На Волині за останню добу від коронавірусу померло 14 людей і виявили 530 нових інфікованих
01 грудень, 09:27
На Волині за добу — 13 смертей від COVID-19, 516 нових підтверджених випадків На Волині за добу — 13 смертей від COVID-19, 516 нових підтверджених випадків
30 листопад, 09:37
Коронавірус на Волині: 303 людини захворіли, 13 – померли Коронавірус на Волині: 303 людини захворіли, 13 – померли
29 листопад, 09:23
COVID-19 на Волині: 6 смертей і 589 нових випадків за добу COVID-19 на Волині: 6 смертей і 589 нових випадків за добу
26 листопад, 09:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Глобальна криза. Час правди»: учасники зі 180 країн влаштовують онлайн-конференцію
Сьогодні, 09:08
 3
На Волині авто збило пенсіонерку: її забрала «швидка»
Сьогодні, 10:12
 0
На Волині облаштували спортзал в церковній хаті. ВІДЕО
Сьогодні, 10:00
 0
Через «Ягодин» хотіли перевезти медобладнання під виглядом гуманітарної допомоги
Сьогодні, 09:34
 0
На Волині за добу 14 людей померло від коронавірусу
Сьогодні, 09:15
 0
Медіа
відео
1/8