На Волині за добу 14 людей померло від коронавірусу

На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 647 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 79 дітей та 5 медпрацівників.Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».Одужали (осіб) – 992,Летальних випадків (осіб) – 14, з них:Луцький район – 10 випадків: Луцька ТГ (3), по 2 випадки в Горохівській та Олицькій ТГ, по 1 випадку в Рожищенській, Ківерцівській, Цуманській ТГ;Володимир-Волинський район – 2 випадки у Нововолинській ТГ;Камінь-Каширський район — 1 випадок в Маневицькій ТГ;Ковельський район – 1 випадок в Ковельській ТГ.методом ПЛР (осіб) – 1075,методом ІФА (осіб) – 210.– 423 хворих:Луцька ТГ – 313 хворихБоратинська ТГ – 11 хворихБерестечківська ТГ – 1 хворийГородищенська ТГ – 1 хворийГорохівська ТГ – 7 хворихКіверцівськаТГ — 30 хворихКолківська ТГ – 8 хворихКопачівська ТГ – 2 хворихМарянівська – 2 хворихОлицькаТГ — 3 хворихПідгайцівська ТГ – 26 хворихРожищенська ТГ-7 хворихТорчинська ТГ — 3 хворихЦуманська ТГ – 9 хворих– 73 хворих:Володимир-Волинська ТГ – 11 хворихЗатупцівська ТГ -2 хворихЗимнівська ТГ- 6 хворихІваничівська ТГ– 5 хворихЛокачинська ТГ– 6 хворихНововолинська ТГ – 23 хворихПавлівська ТГ– 12 хворихПоромівська ТГ – 3 хворихУстилузька ТГ — 5 хворих– 28 хворих:Камінь-Каширська ТГ – 17 хворихЛюбешівська ТГ – 9 хворихСошичненська ТГ – 2 хворих– 123 хворих:Велицька ТГ – 1 хворийВишнівська ТГ – 9 хворихГоловненська ТГ- 3 хворихДубечненська ТГ – 4 хворихДубівська ТГ – 8 хворихКовельська ТГ – 50 хворихКолодяжненська ТГ — 7 хворихЛюблінецька — 4 хворихЛюбомльська — 7 хворихПоворська ТГ – 3 хворихРатнівська ТГ– 1 хворийРівненськаТГ – 5 хворихСтаровижівська ТГ — 9 хворихШацька ТГ – 12 хворихзахворіли (осіб) – 94995 (з них дітей – 6556 та медичних працівників –4305),одужали ( осіб) – 81777 (з них дітей – 5165 та медичних працівників –3985),летальних випадків (осіб) –1991 (з них медичних працівників –34).методом ПЛР (осіб) – 387 833,методом ІФА (осіб) –207 015.За добу 01 грудня 2021 року проти COVID-19 в області проведено 6607 щеплень. Першою дозою щеплено 1956 осіб та другою дозою – 4651 особу.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 293 846 людей, отримали дві дози та повністю імунізовані – 226 747 людей. Загалом проведено 520 593 щеплення.