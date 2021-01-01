На Волині за добу 14 людей померло від коронавірусу
Сьогодні, 09:15
На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 647 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 79 дітей та 5 медпрацівників.
Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».
Також за добу:
Одужали (осіб) – 992,
Летальних випадків (осіб) – 14, з них:
Луцький район – 10 випадків: Луцька ТГ (3), по 2 випадки в Горохівській та Олицькій ТГ, по 1 випадку в Рожищенській, Ківерцівській, Цуманській ТГ;
Володимир-Волинський район – 2 випадки у Нововолинській ТГ;
Камінь-Каширський район — 1 випадок в Маневицькій ТГ;
Ковельський район – 1 випадок в Ковельській ТГ.
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 1075,
методом ІФА (осіб) – 210.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 423 хворих:
Луцька ТГ – 313 хворих
Боратинська ТГ – 11 хворих
Берестечківська ТГ – 1 хворий
Городищенська ТГ – 1 хворий
Горохівська ТГ – 7 хворих
КіверцівськаТГ — 30 хворих
Колківська ТГ – 8 хворих
Копачівська ТГ – 2 хворих
Марянівська – 2 хворих
ОлицькаТГ — 3 хворих
Підгайцівська ТГ – 26 хворих
Рожищенська ТГ-7 хворих
Торчинська ТГ — 3 хворих
Цуманська ТГ – 9 хворих
Володимир-Волинський район – 73 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 11 хворих
Затупцівська ТГ -2 хворих
Зимнівська ТГ- 6 хворих
Іваничівська ТГ– 5 хворих
Локачинська ТГ– 6 хворих
Нововолинська ТГ – 23 хворих
Павлівська ТГ– 12 хворих
Поромівська ТГ – 3 хворих
Устилузька ТГ — 5 хворих
Камінь-Каширський район – 28 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 17 хворих
Любешівська ТГ – 9 хворих
Сошичненська ТГ – 2 хворих
Ковельський район – 123 хворих:
Велицька ТГ – 1 хворий
Вишнівська ТГ – 9 хворих
Головненська ТГ- 3 хворих
Дубечненська ТГ – 4 хворих
Дубівська ТГ – 8 хворих
Ковельська ТГ – 50 хворих
Колодяжненська ТГ — 7 хворих
Люблінецька — 4 хворих
Любомльська — 7 хворих
Поворська ТГ – 3 хворих
Ратнівська ТГ– 1 хворий
РівненськаТГ – 5 хворих
Старовижівська ТГ — 9 хворих
Шацька ТГ – 12 хворих
За весь час пандемії в області:
захворіли (осіб) – 94995 (з них дітей – 6556 та медичних працівників –4305),
одужали ( осіб) – 81777 (з них дітей – 5165 та медичних працівників –3985),
летальних випадків (осіб) –1991 (з них медичних працівників –34).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 387 833,
методом ІФА (осіб) –207 015.
Вакцинація від COVID-19:
За добу 01 грудня 2021 року проти COVID-19 в області проведено 6607 щеплень. Першою дозою щеплено 1956 осіб та другою дозою – 4651 особу.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 293 846 людей, отримали дві дози та повністю імунізовані – 226 747 людей. Загалом проведено 520 593 щеплення.
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Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».
Також за добу:
Одужали (осіб) – 992,
Летальних випадків (осіб) – 14, з них:
Луцький район – 10 випадків: Луцька ТГ (3), по 2 випадки в Горохівській та Олицькій ТГ, по 1 випадку в Рожищенській, Ківерцівській, Цуманській ТГ;
Володимир-Волинський район – 2 випадки у Нововолинській ТГ;
Камінь-Каширський район — 1 випадок в Маневицькій ТГ;
Ковельський район – 1 випадок в Ковельській ТГ.
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 1075,
методом ІФА (осіб) – 210.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 423 хворих:
Луцька ТГ – 313 хворих
Боратинська ТГ – 11 хворих
Берестечківська ТГ – 1 хворий
Городищенська ТГ – 1 хворий
Горохівська ТГ – 7 хворих
КіверцівськаТГ — 30 хворих
Колківська ТГ – 8 хворих
Копачівська ТГ – 2 хворих
Марянівська – 2 хворих
ОлицькаТГ — 3 хворих
Підгайцівська ТГ – 26 хворих
Рожищенська ТГ-7 хворих
Торчинська ТГ — 3 хворих
Цуманська ТГ – 9 хворих
Володимир-Волинський район – 73 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 11 хворих
Затупцівська ТГ -2 хворих
Зимнівська ТГ- 6 хворих
Іваничівська ТГ– 5 хворих
Локачинська ТГ– 6 хворих
Нововолинська ТГ – 23 хворих
Павлівська ТГ– 12 хворих
Поромівська ТГ – 3 хворих
Устилузька ТГ — 5 хворих
Камінь-Каширський район – 28 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 17 хворих
Любешівська ТГ – 9 хворих
Сошичненська ТГ – 2 хворих
Ковельський район – 123 хворих:
Велицька ТГ – 1 хворий
Вишнівська ТГ – 9 хворих
Головненська ТГ- 3 хворих
Дубечненська ТГ – 4 хворих
Дубівська ТГ – 8 хворих
Ковельська ТГ – 50 хворих
Колодяжненська ТГ — 7 хворих
Люблінецька — 4 хворих
Любомльська — 7 хворих
Поворська ТГ – 3 хворих
Ратнівська ТГ– 1 хворий
РівненськаТГ – 5 хворих
Старовижівська ТГ — 9 хворих
Шацька ТГ – 12 хворих
За весь час пандемії в області:
захворіли (осіб) – 94995 (з них дітей – 6556 та медичних працівників –4305),
одужали ( осіб) – 81777 (з них дітей – 5165 та медичних працівників –3985),
летальних випадків (осіб) –1991 (з них медичних працівників –34).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 387 833,
методом ІФА (осіб) –207 015.
Вакцинація від COVID-19:
За добу 01 грудня 2021 року проти COVID-19 в області проведено 6607 щеплень. Першою дозою щеплено 1956 осіб та другою дозою – 4651 особу.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 293 846 людей, отримали дві дози та повністю імунізовані – 226 747 людей. Загалом проведено 520 593 щеплення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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