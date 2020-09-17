Через «Ягодин» хотіли перевезти медобладнання під виглядом гуманітарної допомоги

Завдяки ефективній співпраці фахівців із напрямків внутрішньої безпеки та боротьби з митними правопорушеннями на Волинській митниці упередили незаконне ввезення товарів медичного призначення під виглядом гуманітарної допомоги.Про це інформує Волинська митниця.Зокрема, вони задокументували та припинили спробу переміщення через пункт пропуску «Ягодин» широкого асортименту медичного інструментарію, наборів, апаратів, тестових систем, розчинів тощо.Перелік затриманого товару складається з близько сотні найменувань загальною вартістю майже 400 тисяч гривень. Його разом з благодійною допомогою призначили реципієнтам із Львівщини, завантажили у Швейцарії.Відповідно до товаросупровідних документів, серед яких – дарчий лист благодійного об’єднання, в Україну мали ввезти 64 пакети гуманітарної допомоги вагою 12,5 тонн. Проте у ході повного митного огляду з перерахунком вмісту вантажівки з’ясували, що пакетів у ній майже вдвічі більше – 111 штук.На часі «надмір» гуманітарної допомоги затримали. Відповідно до ст. 483 Митного кодексу, товар підлягає конфіскації, а за спробу переміщення карають штрафом у повному обсязі його вартості.Взаємодія між профільними управліннями Волинській митниці – триватиме далі.