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Волинські рятувальники «вирізали» двох пасажирів з деформованого після ДТП мікроавтобуса. ФОТО

Волинські рятувальники «вирізали» двох пасажирів з деформованого після ДТП мікроавтобуса. ФОТО
1 грудня обідньої пори трапилась ДТП поблизу села Нуйно Камінь-Каширського району – на слизькій дорозі у кювет злетів вантажний мікроавтобус.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.

Внаслідок події двері біля пасажирського сидіння затиснуло деформованими конструкціями і двоє пасажирок не змогли самостійно вийти з транспортного засобу.

За повідомленням, що надійшло до служби 101 о 14:50, на допомогу виїхало відділення чергової варти Державної пожежно-рятувальної частини №8 м.Камінь-Каширський ГУ ДСНС у Волинській області.

Рятувальники вивільнили пасажирок (1962 та 1935 років народження) із затиснутих конструкцій та провели їх евакуацію з автомобіля. Люди не постраждали.
Волинські рятувальники «вирізали» двох пасажирів з деформованого після ДТП мікроавтобуса. ФОТО

За допомоги лебідки на пожежній автоцистерні автомобіль витягнули на проїжджу частину.
Волинські рятувальники «вирізали» двох пасажирів з деформованого після ДТП мікроавтобуса. ФОТО

Аварійно-рятувальні роботи завершили о 15:45.

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Теги: Волинь, ДТП, Камінь-Каширський, рятувальники
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