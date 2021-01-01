Волинські рятувальники «вирізали» двох пасажирів з деформованого після ДТП мікроавтобуса. ФОТО
Сьогодні, 10:39
1 грудня обідньої пори трапилась ДТП поблизу села Нуйно Камінь-Каширського району – на слизькій дорозі у кювет злетів вантажний мікроавтобус.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
Внаслідок події двері біля пасажирського сидіння затиснуло деформованими конструкціями і двоє пасажирок не змогли самостійно вийти з транспортного засобу.
За повідомленням, що надійшло до служби 101 о 14:50, на допомогу виїхало відділення чергової варти Державної пожежно-рятувальної частини №8 м.Камінь-Каширський ГУ ДСНС у Волинській області.
Рятувальники вивільнили пасажирок (1962 та 1935 років народження) із затиснутих конструкцій та провели їх евакуацію з автомобіля. Люди не постраждали.
За допомоги лебідки на пожежній автоцистерні автомобіль витягнули на проїжджу частину.
Аварійно-рятувальні роботи завершили о 15:45.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
Внаслідок події двері біля пасажирського сидіння затиснуло деформованими конструкціями і двоє пасажирок не змогли самостійно вийти з транспортного засобу.
За повідомленням, що надійшло до служби 101 о 14:50, на допомогу виїхало відділення чергової варти Державної пожежно-рятувальної частини №8 м.Камінь-Каширський ГУ ДСНС у Волинській області.
Рятувальники вивільнили пасажирок (1962 та 1935 років народження) із затиснутих конструкцій та провели їх евакуацію з автомобіля. Люди не постраждали.
За допомоги лебідки на пожежній автоцистерні автомобіль витягнули на проїжджу частину.
Аварійно-рятувальні роботи завершили о 15:45.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Лікар з Луцька виграв 200 тисяч у телевізійному шоу. ВІДЕО
Сьогодні, 10:50
Волинські рятувальники «вирізали» двох пасажирів з деформованого після ДТП мікроавтобуса. ФОТО
Сьогодні, 10:39
На Волині авто збило пенсіонерку: її забрала «швидка»
Сьогодні, 10:12
На Волині облаштували спортзал в церковній хаті. ВІДЕО
Сьогодні, 10:00
Медіа