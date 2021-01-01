Волинські рятувальники «вирізали» двох пасажирів з деформованого після ДТП мікроавтобуса. ФОТО

1 грудня обідньої пори трапилась ДТП поблизу села Нуйно Камінь-Каширського району – на слизькій дорозі у кювет злетів вантажний мікроавтобус.Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.Внаслідок події двері біля пасажирського сидіння затиснуло деформованими конструкціями і двоє пасажирок не змогли самостійно вийти з транспортного засобу.За повідомленням, що надійшло до служби 101 о 14:50, на допомогу виїхало відділення чергової варти Державної пожежно-рятувальної частини №8 м.Камінь-Каширський ГУ ДСНС у Волинській області.Рятувальники вивільнили пасажирок (1962 та 1935 років народження) із затиснутих конструкцій та провели їх евакуацію з автомобіля. Люди не постраждали.За допомоги лебідки на пожежній автоцистерні автомобіль витягнули на проїжджу частину.Аварійно-рятувальні роботи завершили о 15:45.