У Луцьку жінкам пропонують зробити безкоштовну мамографію у медцентрі
Сьогодні, 10:42
Фонд боротьби з раком оголосив про можливість зробити безкоштовну мамографію у Медичному центрі «Благомед».
Спільно з медцентром фонд влаштовує проект "10 безкоштовних мамографій щомісяця", - йдеться на сторінці благодійної організації у Facebook.
Для того, щоб отримати направлення на безкоштовну мамографію, потрібно написати повідомлення на фейсбук-сторінку Фонду боротьби з раком. Тоді перші десять жінок, віком від 40 років, отримають електронні направлення.
У направленні будуть вказані телефонні номери, за якими потрібно телефонувати, щоб обрати зручний час для обстеження (направлення дає можливість пройти обстеження лише в тому місяці, в якому його надали).
"Прийшовши на обстеження, ви показуєте направлення в електронному або роздрукованому вигляді адміністратору медичного центру і отримуєте послугу (безкоштовну мамографію)", - йдеться у дописі.
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Спільно з медцентром фонд влаштовує проект "10 безкоштовних мамографій щомісяця", - йдеться на сторінці благодійної організації у Facebook.
Для того, щоб отримати направлення на безкоштовну мамографію, потрібно написати повідомлення на фейсбук-сторінку Фонду боротьби з раком. Тоді перші десять жінок, віком від 40 років, отримають електронні направлення.
У направленні будуть вказані телефонні номери, за якими потрібно телефонувати, щоб обрати зручний час для обстеження (направлення дає можливість пройти обстеження лише в тому місяці, в якому його надали).
"Прийшовши на обстеження, ви показуєте направлення в електронному або роздрукованому вигляді адміністратору медичного центру і отримуєте послугу (безкоштовну мамографію)", - йдеться у дописі.
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