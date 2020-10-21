У Луцьку жінкам пропонують зробити безкоштовну мамографію у медцентрі

Фонд боротьби з раком оголосив про можливість зробити безкоштовну мамографію у Медичному центрі «Благомед».Спільно з медцентром фонд влаштовує проект "10 безкоштовних мамографій щомісяця", - йдеться на сторінці благодійної організації у Facebook.Для того, щоб отримати направлення на безкоштовну мамографію, потрібно написати повідомлення на. Тоді перші десять жінок, віком від 40 років, отримають електронні направлення.У направленні будуть вказані телефонні номери, за якими потрібно телефонувати, щоб обрати зручний час для обстеження (направлення дає можливість пройти обстеження лише в тому місяці, в якому його надали)."Прийшовши на обстеження, ви показуєте направлення в електронному або роздрукованому вигляді адміністратору медичного центру і отримуєте послугу (безкоштовну мамографію)", - йдеться у дописі.