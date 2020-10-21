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У Луцьку жінкам пропонують зробити безкоштовну мамографію у медцентрі

У Луцьку жінкам пропонують зробити безкоштовну мамографію у медцентрі
Фонд боротьби з раком оголосив про можливість зробити безкоштовну мамографію у Медичному центрі «Благомед».

Спільно з медцентром фонд влаштовує проект "10 безкоштовних мамографій щомісяця", - йдеться на сторінці благодійної організації у Facebook.

Для того, щоб отримати направлення на безкоштовну мамографію, потрібно написати повідомлення на фейсбук-сторінку Фонду боротьби з раком. Тоді перші десять жінок, віком від 40 років, отримають електронні направлення.

У направленні будуть вказані телефонні номери, за якими потрібно телефонувати, щоб обрати зручний час для обстеження (направлення дає можливість пройти обстеження лише в тому місяці, в якому його надали).

"Прийшовши на обстеження, ви показуєте направлення в електронному або роздрукованому вигляді адміністратору медичного центру і отримуєте послугу (безкоштовну мамографію)", - йдеться у дописі.

У Луцьку жінкам пропонують зробити безкоштовну мамографію у медцентрі


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Теги: Фонд боротьби з раком, «Благомед», варте уваги
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