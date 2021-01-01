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Лікар з Луцька виграв 200 тисяч у телевізійному шоу. ВІДЕО

Лікар з Луцька виграв 200 тисяч у телевізійному шоу. ВІДЕО
Лікар Волинської обласної лікарні Олександр Онофрійчук став першим учасником другого випуску шоу «Хто хоче стати мільйонером».

Випуск вийшов в ефір 1 грудня на каналі ICTV.

На роботі він займається ультразвуковою діагностикою щитовидної залози, а на вихідних обожнює проводити час на дачі разом із сім’єю.

На ефір лучанин прийшов зі своєю дружиною Яною, яка за сумісництвом ще й його колега. Вона пообіцяла постаратися допомогти своєму чоловікові у найскладніших питаннях.

Олександр легко здолав 13 питань і зумів заробити 200 000 грн.

Чотирнадцяте питання звучало так: «Яку зброю під час Другої світової війни США планували використати проти Японії?». Серед варіантів відповіді: А. Кажанів-бомб, В. Липку бойову піну, С. Генератор грому і D. Блювальний пістолет.

Олександр довго сумнівався у своєму виборі. У результаті учасник вирішив не відповідати на це питання і забрати виграну суму. Таким чином йому не вистачило лише двох кроків, щоб стати мільйонером.


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Теги: Луцьк, лікар, шоу, гроші
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