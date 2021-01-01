Лікар з Луцька виграв 200 тисяч у телевізійному шоу. ВІДЕО
Сьогодні, 10:50
Лікар Волинської обласної лікарні Олександр Онофрійчук став першим учасником другого випуску шоу «Хто хоче стати мільйонером».
Випуск вийшов в ефір 1 грудня на каналі ICTV.
На роботі він займається ультразвуковою діагностикою щитовидної залози, а на вихідних обожнює проводити час на дачі разом із сім’єю.
На ефір лучанин прийшов зі своєю дружиною Яною, яка за сумісництвом ще й його колега. Вона пообіцяла постаратися допомогти своєму чоловікові у найскладніших питаннях.
Олександр легко здолав 13 питань і зумів заробити 200 000 грн.
Чотирнадцяте питання звучало так: «Яку зброю під час Другої світової війни США планували використати проти Японії?». Серед варіантів відповіді: А. Кажанів-бомб, В. Липку бойову піну, С. Генератор грому і D. Блювальний пістолет.
Олександр довго сумнівався у своєму виборі. У результаті учасник вирішив не відповідати на це питання і забрати виграну суму. Таким чином йому не вистачило лише двох кроків, щоб стати мільйонером.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Випуск вийшов в ефір 1 грудня на каналі ICTV.
На роботі він займається ультразвуковою діагностикою щитовидної залози, а на вихідних обожнює проводити час на дачі разом із сім’єю.
На ефір лучанин прийшов зі своєю дружиною Яною, яка за сумісництвом ще й його колега. Вона пообіцяла постаратися допомогти своєму чоловікові у найскладніших питаннях.
Олександр легко здолав 13 питань і зумів заробити 200 000 грн.
Чотирнадцяте питання звучало так: «Яку зброю під час Другої світової війни США планували використати проти Японії?». Серед варіантів відповіді: А. Кажанів-бомб, В. Липку бойову піну, С. Генератор грому і D. Блювальний пістолет.
Олександр довго сумнівався у своєму виборі. У результаті учасник вирішив не відповідати на це питання і забрати виграну суму. Таким чином йому не вистачило лише двох кроків, щоб стати мільйонером.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині поліція розшукує зниклу 15-річну дівчину. ФОТО
Сьогодні, 11:16
Лікар з Луцька виграв 200 тисяч у телевізійному шоу. ВІДЕО
Сьогодні, 10:50
Волинські рятувальники «вирізали» двох пасажирів з деформованого після ДТП мікроавтобуса. ФОТО
Сьогодні, 10:39
Медіа