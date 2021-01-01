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На Волині поліція розшукує зниклу 15-річну дівчину. ФОТО

На Волині поліція розшукує зниклу 15-річну дівчину. ФОТО
Співробітники поліції області розшукують Васковець Олену Олегівну, 11 липня 2006 року народження, жительку села Ромашківка Луцького району Волинської області.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Учора, 1 грудня, близько 18 години дівчина пішла з дому у невідомому напрямку і не повернулася. Де вона знаходиться зараз, невідомо. Мобільного телефону не має.

Раніше дівчина вже втікала із дому. За оперативною інформацією – дитина виношувала намір знову покинути місце проживання.

Прикмети: зріст 155 см худої статури, волосся темне по плечі, на обличчі – ластовиння.

Одягнена: руда коротка куртка коротка, червона шапка, штани темного кольору.
На Волині поліція розшукує зниклу 15-річну дівчину. ФОТО

Якщо комусь щось відомо про місце перебування неповнолітньої, прохання невідкладно зателефонувати до поліції за номерами телефонів: 380509786838 або 102, чи повідомити за адресою: Волинська області м. Ківерці вул. Залізнична, 52. Електронна пошта: [email protected]

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Теги: Волинь, поліція, розшук, неповнолітня
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