На Волині поліція розшукує зниклу 15-річну дівчину. ФОТО

Васковець Олену Олегівну, 11 липня 2006 року народження, жительку села Ромашківка Луцького району Волинської області.



Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Учора, 1 грудня, близько 18 години дівчина пішла з дому у невідомому напрямку і не повернулася. Де вона знаходиться зараз, невідомо. Мобільного телефону не має.



Раніше дівчина вже втікала із дому. За оперативною інформацією – дитина виношувала намір знову покинути місце проживання.



Прикмети: зріст 155 см худої статури, волосся темне по плечі, на обличчі – ластовиння.



Одягнена: руда коротка куртка коротка, червона шапка, штани темного кольору.



Якщо комусь щось відомо про місце перебування неповнолітньої, прохання невідкладно зателефонувати до поліції за номерами телефонів: 380509786838 або 102, чи повідомити за адресою: Волинська області м. Ківерці вул. Залізнична, 52. Електронна пошта:

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