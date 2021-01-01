На Волині поліція розшукує зниклу 15-річну дівчину. ФОТО
Сьогодні, 11:16
Співробітники поліції області розшукують Васковець Олену Олегівну, 11 липня 2006 року народження, жительку села Ромашківка Луцького району Волинської області.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Учора, 1 грудня, близько 18 години дівчина пішла з дому у невідомому напрямку і не повернулася. Де вона знаходиться зараз, невідомо. Мобільного телефону не має.
Раніше дівчина вже втікала із дому. За оперативною інформацією – дитина виношувала намір знову покинути місце проживання.
Прикмети: зріст 155 см худої статури, волосся темне по плечі, на обличчі – ластовиння.
Одягнена: руда коротка куртка коротка, червона шапка, штани темного кольору.
Якщо комусь щось відомо про місце перебування неповнолітньої, прохання невідкладно зателефонувати до поліції за номерами телефонів: 380509786838 або 102, чи повідомити за адресою: Волинська області м. Ківерці вул. Залізнична, 52. Електронна пошта: [email protected]
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Учора, 1 грудня, близько 18 години дівчина пішла з дому у невідомому напрямку і не повернулася. Де вона знаходиться зараз, невідомо. Мобільного телефону не має.
Раніше дівчина вже втікала із дому. За оперативною інформацією – дитина виношувала намір знову покинути місце проживання.
Прикмети: зріст 155 см худої статури, волосся темне по плечі, на обличчі – ластовиння.
Одягнена: руда коротка куртка коротка, червона шапка, штани темного кольору.
Якщо комусь щось відомо про місце перебування неповнолітньої, прохання невідкладно зателефонувати до поліції за номерами телефонів: 380509786838 або 102, чи повідомити за адресою: Волинська області м. Ківерці вул. Залізнична, 52. Електронна пошта: [email protected]
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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