У Луцьку без тепла та гарячої води залишились 46 будинків, три садочки та школа





Про це розповів Антон Безносиков.



Школа № 27 та ДНЗ № 10,20 та 40, а також жителі 40/Б та 55-го мікрорайонів міста Луцька впродовж дня будуть без тепла та гарячої води.



На час виконання ремонтних робіт тимчасово не працюють 6 центральних теплових пунктів на просп. Соборності, 24б, 29, 44, вул. Ветеранів, 17, вул. Чорновола, 2а, вул. Карпенка-Карого, 11б.



Аварійних витоків за даними адресами не було, — каже Антон Безносиков. Ремонт на тепломережах здійснюють з метою профілактики, аби під час морозів не сталося поривів.



Попередньо аварійною бригадою підприємства було виконано усі підготовчі роботи, щоб впродовж дня виконати зварювальні роботи та ліквідувати витоки, — каже Антон Безносиков.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 2 грудня у зв’язку із виконанням ремонтних робіт на магістральній тепловій мережі подачу опалення та гарячої води тимчасово припинено у 46 багатоквартирних будинках, трьох садочках та школі.Про це розповів Суспільному речник ДКП "Луцьктепло"Школа № 27 та ДНЗ № 10,20 та 40, а також жителі 40/Б та 55-го мікрорайонів міста Луцька впродовж дня будуть без тепла та гарячої води.На час виконання ремонтних робіт тимчасово не працюють 6 центральних теплових пунктів на просп. Соборності, 24б, 29, 44, вул. Ветеранів, 17, вул. Чорновола, 2а, вул. Карпенка-Карого, 11б.Аварійних витоків за даними адресами не було, — каже Антон Безносиков. Ремонт на тепломережах здійснюють з метою профілактики, аби під час морозів не сталося поривів.Попередньо аварійною бригадою підприємства було виконано усі підготовчі роботи, щоб впродовж дня виконати зварювальні роботи та ліквідувати витоки, — каже Антон Безносиков.

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