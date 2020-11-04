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У центральному парку Луцька чоловік уночі ловив рибу. ВІДЕО

У центральному парку Луцька чоловік уночі ловив рибу. ВІДЕО
Луцькі муніципали уночі, 2 грудня, викрили чоловіка, який рибалив у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.

Про це інформує Департамент муніципальної варти Луцької міськради.

«Черговий раз наші працівники відділу ГШР та диспетчери ЦБМ виявили рибалок на каналах парку. Далі, без коментарів», – йдеться в повідомленні.

На відео видно, як чоловік ловить рибу в одному з каналів Центрального парку Луцька, муніципали пояснюють, що це робити – заборонено.

Зрештою чоловік був змушений випустити рибу до річки.


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Теги: Луцьк, парк, муніципали, риба
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Коментарі 1
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Дибіли найшли приступніка!!!!хай ловлять браконьєрів з сітками
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