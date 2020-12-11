Нагородили військового з Волині, який пробіг 270 кілометрів
Сьогодні, 12:21
Командир 14-ї ОМБр імені князя Романа Великого полковник Олександр Охріменко на плацу військової частини урочисто привітав та нагородив військовослужбовця Миколу Лугового, який присвятив свій безперервний 27-годинний забіг із Володимира до Львова і в зворотному напрямку 7-ій річниці створення бригади.
Про це повідомляють на сторінці бригади.
Командир бригади подякував військовослужбовцю за визначне спортивне досягнення, яке в черговий раз прославило Князівську 14 окрему механізовану бригаду.
«Від себе особисто та від усього особового складу військової частини висловлюю Вам вдячність за проведений ультрамарафон, присвячений 7-ій річниці створення нашої Князівської бригади, яку ми відзначаємо 10 грудня, за вміння визначати цілі і за наполегливість у їх досягненні. Бажаю Вам подальших спортивних звершень на славу нашої військової частини та Збройних Сил України!», – наголосив полковник Охріменко, нагороджуючи Миколу Лугового Грамотою командира 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.
Наразі, після короткої перерви, Микола Луговий уже відновив тренування і виношує плани про новий ультрамарафон, на цей раз – на 400-кілометрову дистанцію.
Нагадаємо, що військовий пробіг 270 кілометрів, щоб привітати свою 14 ОМБР з днем народження.
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Про це повідомляють на сторінці бригади.
Командир бригади подякував військовослужбовцю за визначне спортивне досягнення, яке в черговий раз прославило Князівську 14 окрему механізовану бригаду.
«Від себе особисто та від усього особового складу військової частини висловлюю Вам вдячність за проведений ультрамарафон, присвячений 7-ій річниці створення нашої Князівської бригади, яку ми відзначаємо 10 грудня, за вміння визначати цілі і за наполегливість у їх досягненні. Бажаю Вам подальших спортивних звершень на славу нашої військової частини та Збройних Сил України!», – наголосив полковник Охріменко, нагороджуючи Миколу Лугового Грамотою командира 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.
Наразі, після короткої перерви, Микола Луговий уже відновив тренування і виношує плани про новий ультрамарафон, на цей раз – на 400-кілометрову дистанцію.
Нагадаємо, що військовий пробіг 270 кілометрів, щоб привітати свою 14 ОМБР з днем народження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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