Нагородили військового з Волині, який пробіг 270 кілометрів

Олександр Охріменко на плацу військової частини урочисто привітав та нагородив військовослужбовця Миколу Лугового, який присвятив свій безперервний 27-годинний забіг із Володимира до Львова і в зворотному напрямку 7-ій річниці створення бригади.



Про це повідомляють на



Командир бригади подякував військовослужбовцю за визначне спортивне досягнення, яке в черговий раз прославило Князівську 14 окрему механізовану бригаду.



«Від себе особисто та від усього особового складу військової частини висловлюю Вам вдячність за проведений ультрамарафон, присвячений 7-ій річниці створення нашої Князівської бригади, яку ми відзначаємо 10 грудня, за вміння визначати цілі і за наполегливість у їх досягненні. Бажаю Вам подальших спортивних звершень на славу нашої військової частини та Збройних Сил України!», – наголосив полковник Охріменко, нагороджуючи Миколу Лугового Грамотою командира 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.



Наразі, після короткої перерви, Микола Луговий уже відновив тренування і виношує плани про новий ультрамарафон, на цей раз – на 400-кілометрову дистанцію.



Нагадаємо, що

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