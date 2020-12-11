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Нагородили військового з Волині, який пробіг 270 кілометрів

Нагородили військового з Волині, який пробіг 270 кілометрів
Командир 14-ї ОМБр імені князя Романа Великого полковник Олександр Охріменко на плацу військової частини урочисто привітав та нагородив військовослужбовця Миколу Лугового, який присвятив свій безперервний 27-годинний забіг із Володимира до Львова і в зворотному напрямку 7-ій річниці створення бригади.

Про це повідомляють на сторінці бригади.

Командир бригади подякував військовослужбовцю за визначне спортивне досягнення, яке в черговий раз прославило Князівську 14 окрему механізовану бригаду.

«Від себе особисто та від усього особового складу військової частини висловлюю Вам вдячність за проведений ультрамарафон, присвячений 7-ій річниці створення нашої Князівської бригади, яку ми відзначаємо 10 грудня, за вміння визначати цілі і за наполегливість у їх досягненні. Бажаю Вам подальших спортивних звершень на славу нашої військової частини та Збройних Сил України!», – наголосив полковник Охріменко, нагороджуючи Миколу Лугового Грамотою командира 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Наразі, після короткої перерви, Микола Луговий уже відновив тренування і виношує плани про новий ультрамарафон, на цей раз – на 400-кілометрову дистанцію.

Нагадаємо, що військовий пробіг 270 кілометрів, щоб привітати свою 14 ОМБР з днем народження.

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Теги: Володимир, військовий, нагорода, марафон
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