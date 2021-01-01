вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Дев`ятеро людей – у реанімації: яка ситуація у ковідному шпиталі у Боголюбах

Дев`ятеро людей – у реанімації: яка ситуація у ковідному шпиталі у Боголюбах
Зранку 2 грудня в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебувало 149 пацієнтів.

Про це на своїй сторінці повідомив журналіст Андрій Гнатюк.

За його словами, під високими потоками кисню перебуває 115 людей, у реанімації – 9. З усіх госпіталізованих 4 хворих – у критичному стані, 45 – у важкому. За минулу добу поступило 12 людей, виписали – 9-х. Другу добу не було померлих, що не може не тішити особливо. Хворі спожили менше кисню, ніж зазвичай – трохи більше 2,6 тонн за добу, а залишалося 13,5 тонн кисню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Боголюби, ліжка, хворі, коронавірус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучанці, яка четвертий рік бореться з лейкемією, потрібні донори з рідкісною групою крові
Сьогодні, 13:10
Розповіли, як працюватимуть гірськолижні курорти в період карантину
Сьогодні, 12:57
Дев`ятеро людей – у реанімації: яка ситуація у ковідному шпиталі у Боголюбах
Сьогодні, 12:35
Нагородили військового з Волині, який пробіг 270 кілометрів
Сьогодні, 12:21
У центральному парку Луцька чоловік уночі ловив рибу. ВІДЕО
Сьогодні, 11:45
Схожі новини
Ковідний госпіталь у Боголюбах: уперше за кілька тижнів немає летальних випадків Ковідний госпіталь у Боголюбах: уперше за кілька тижнів немає летальних випадків
01 грудень, 10:50
У ковідному шпиталі в Боголюбах за добу виписали 25 людей: найбільше за час пандемії У ковідному шпиталі в Боголюбах за добу виписали 25 людей: найбільше за час пандемії
30 листопад, 12:39
За три доби використали 9 тонн кисню: яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах За три доби використали 9 тонн кисню: яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах
29 листопад, 11:13
Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 26 листопада Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 26 листопада
26 листопад, 11:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Глобальна криза. Час правди»: учасники зі 180 країн влаштовують онлайн-конференцію
Сьогодні, 09:08
 6
Лучанці, яка четвертий рік бореться з лейкемією, потрібні донори з рідкісною групою крові
Сьогодні, 13:10
 0
Розповіли, як працюватимуть гірськолижні курорти в період карантину
Сьогодні, 12:57
 0
Дев`ятеро людей – у реанімації: яка ситуація у ковідному шпиталі у Боголюбах
Сьогодні, 12:35
 0
Нагородили військового з Волині, який пробіг 270 кілометрів
Сьогодні, 12:21
 0
Медіа
відео
1/8