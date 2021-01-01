Дев`ятеро людей – у реанімації: яка ситуація у ковідному шпиталі у Боголюбах
Сьогодні, 12:35
Зранку 2 грудня в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебувало 149 пацієнтів.
Про це на своїй сторінці повідомив журналіст Андрій Гнатюк.
За його словами, під високими потоками кисню перебуває 115 людей, у реанімації – 9. З усіх госпіталізованих 4 хворих – у критичному стані, 45 – у важкому. За минулу добу поступило 12 людей, виписали – 9-х. Другу добу не було померлих, що не може не тішити особливо. Хворі спожили менше кисню, ніж зазвичай – трохи більше 2,6 тонн за добу, а залишалося 13,5 тонн кисню.
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Про це на своїй сторінці повідомив журналіст Андрій Гнатюк.
За його словами, під високими потоками кисню перебуває 115 людей, у реанімації – 9. З усіх госпіталізованих 4 хворих – у критичному стані, 45 – у важкому. За минулу добу поступило 12 людей, виписали – 9-х. Другу добу не було померлих, що не може не тішити особливо. Хворі спожили менше кисню, ніж зазвичай – трохи більше 2,6 тонн за добу, а залишалося 13,5 тонн кисню.
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