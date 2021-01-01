Розповіли, як працюватимуть гірськолижні курорти в період карантину

Головний державний санітарний лікарзатвердив Постанову №21, якою визначаються протиепідемічні заходи під час роботи гірськолижних курортів на період карантину.Відповідно до Постанови, суб’єкти господарювання, тобто бізнес, мають дотримуватись санітарного законодавства та вимог, встановлених Кабміном на час карантину.Керівник або відповідальна особа повинні забезпечити:-проведення температурного скринінгу безконтактним методом усім працівникам перед початком робочої зміни;-роз’яснювальну роботу з працівниками щодо вакцинації проти COVID-19, профілактики та реагування на виявлення симптомів коронавірусної хвороби;-недопущення до роботи співробітників, які не надали документи, що підтверджують вакцинацію від COVID-19, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби;-недопущення до роботи працівників, які підлягають самоізоляції та тих, хто має симптоми ГРВІ чи температуру понад 37,2° C.На вході до приміщень готелів, садиб та на території гірськолижних курортів необхідно розмістити інформаційні матеріали щодо вакцинації від COVID-19, заходів профілактики та протидії поширення коронавірусної хвороби.Надавати послуги дозволяється лише тим людям, у яких перевірили наявність COVID-документів. Повнолітні відвідувачі та клієнти повинні мати документ, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 або негативний результат тестування чи одужання.Перевірку COVID-документів рекомендується проводити під час поселення до готелю або під час придбання абонементу на гірськолижне катання. Також можна організувати спеціальні центри перевірки документів.Відвідувачам курорту рекомендується присвоїти унікальну позначку (наліпку на верхній одяг або шолом), яка б дозволила ідентифікувати те, що документи у людини вже перевірялись. Також позначка має свідчити про те, хто саме її видав: який суб’єкт господарювання.Це потрібно, щоб уникнути повторних перевірок документів та дати можливість користуватися суміжними послугами (послугами підвісних канатних доріг, вуличних ярмарок, закладів розваг, що розміщені на відкритій території).Яким чином та в якому місці перевіряти наявність необхідних документів залишається на вибір бізнесу.Відповідальність за організацію та виконання заходів покладається на суб’єктів господарювання, що надають готельні та інші послуги.На вимогу працівників закладів відвідувачі повинні надати документи, що підтверджують вакцинацію від COVID-19, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби або документи, що підтверджують вік особи.Пред’явлення документів, які підтверджують вік особи, потрібне, оскільки норми щодо наявності COVID-документів не застосовуються до неповнолітніх.Робота готелів та садиб повинна бути організована з дотриманням всіх протиепідемічних рекомендацій, визначених Постановою головного санітарного лікаря № 22.