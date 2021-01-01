Лучанці, яка четвертий рік бореться з лейкемією, потрібні донори з рідкісною групою крові
Сьогодні, 13:10
63-річній лучанці Любові Федорчук, яка протягом чотирьох років бореться з лейкемією, потрібні донори з рідкісною групою крові 4+.
З проханням про допомогу до Інформаційного агентства Волинські Новини звернулася дочка лучанки Тетяна Дін.
«Моїй мамі 63 роки. Вже четвертий рік вона хворіє лейкемією. На початку хвороби мама пройшла курс хіміотерапії. Протягом чотирьох років у неї була ремісія. Мама була під наглядом, але все було більш-менш добре. Зараз в неї рецидив і дуже складна ситуація. Хімію ще навіть не почали капати, оскільки в неї знизився рівень тромбоцитів в крові. Щоб їх підняти, потрібна 4+ група крові на тромбоцитну масу. Коли капатимуть хімію, знову буде потрібна кров», – каже Тетяна Дін.
Жінці, яка з початку листопада перебуває на лікуванні у відділенні гематології Волинської обласної клінічної лікарні, потрібні донори тромбоцитної маси з 4+ групою крові. Кров можуть здати лише чоловіки.
Для детальнішої інформації звертайтеся до Тетяни Дін за номером – 0993188888.
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З проханням про допомогу до Інформаційного агентства Волинські Новини звернулася дочка лучанки Тетяна Дін.
«Моїй мамі 63 роки. Вже четвертий рік вона хворіє лейкемією. На початку хвороби мама пройшла курс хіміотерапії. Протягом чотирьох років у неї була ремісія. Мама була під наглядом, але все було більш-менш добре. Зараз в неї рецидив і дуже складна ситуація. Хімію ще навіть не почали капати, оскільки в неї знизився рівень тромбоцитів в крові. Щоб їх підняти, потрібна 4+ група крові на тромбоцитну масу. Коли капатимуть хімію, знову буде потрібна кров», – каже Тетяна Дін.
Жінці, яка з початку листопада перебуває на лікуванні у відділенні гематології Волинської обласної клінічної лікарні, потрібні донори тромбоцитної маси з 4+ групою крові. Кров можуть здати лише чоловіки.
Для детальнішої інформації звертайтеся до Тетяни Дін за номером – 0993188888.
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