вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучанці, яка четвертий рік бореться з лейкемією, потрібні донори з рідкісною групою крові

Лучанці, яка четвертий рік бореться з лейкемією, потрібні донори з рідкісною групою крові
63-річній лучанці Любові Федорчук, яка протягом чотирьох років бореться з лейкемією, потрібні донори з рідкісною групою крові 4+.

З проханням про допомогу до Інформаційного агентства Волинські Новини звернулася дочка лучанки Тетяна Дін.

«Моїй мамі 63 роки. Вже четвертий рік вона хворіє лейкемією. На початку хвороби мама пройшла курс хіміотерапії. Протягом чотирьох років у неї була ремісія. Мама була під наглядом, але все було більш-менш добре. Зараз в неї рецидив і дуже складна ситуація. Хімію ще навіть не почали капати, оскільки в неї знизився рівень тромбоцитів в крові. Щоб їх підняти, потрібна 4+ група крові на тромбоцитну масу. Коли капатимуть хімію, знову буде потрібна кров», – каже Тетяна Дін.

Жінці, яка з початку листопада перебуває на лікуванні у відділенні гематології Волинської обласної клінічної лікарні, потрібні донори тромбоцитної маси з 4+ групою крові. Кров можуть здати лише чоловіки.

Для детальнішої інформації звертайтеся до Тетяни Дін за номером – 0993188888.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, лейкемія, допомога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучанці, яка четвертий рік бореться з лейкемією, потрібні донори з рідкісною групою крові
Сьогодні, 13:10
Розповіли, як працюватимуть гірськолижні курорти в період карантину
Сьогодні, 12:57
Дев`ятеро людей – у реанімації: яка ситуація у ковідному шпиталі у Боголюбах
Сьогодні, 12:35
Нагородили військового з Волині, який пробіг 270 кілометрів
Сьогодні, 12:21
У центральному парку Луцька чоловік уночі ловив рибу. ВІДЕО
Сьогодні, 11:45
Схожі новини
У Луцьку жінку паралізувало після коронавірусу: потрібна допомога У Луцьку жінку паралізувало після коронавірусу: потрібна допомога
29 листопад, 16:29
У Луцьку патрульні допомогли 84-річній бабусі, яка заблукала У Луцьку патрульні допомогли 84-річній бабусі, яка заблукала
29 листопад, 11:00
Депутат пропонує користуватись інтернет-банкінгом для допомоги дітям. ВІДЕО Депутат пропонує користуватись інтернет-банкінгом для допомоги дітям. ВІДЕО
25 листопад, 17:52
Чому у Луцьку важко допомагати дітям-сиротам Чому у Луцьку важко допомагати дітям-сиротам
24 листопад, 16:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Глобальна криза. Час правди»: учасники зі 180 країн влаштовують онлайн-конференцію
Сьогодні, 09:08
 6
Лучанці, яка четвертий рік бореться з лейкемією, потрібні донори з рідкісною групою крові
Сьогодні, 13:10
 0
Розповіли, як працюватимуть гірськолижні курорти в період карантину
Сьогодні, 12:57
 0
Дев`ятеро людей – у реанімації: яка ситуація у ковідному шпиталі у Боголюбах
Сьогодні, 12:35
 0
Нагородили військового з Волині, який пробіг 270 кілометрів
Сьогодні, 12:21
 0
Медіа
відео
1/8