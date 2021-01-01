Лучанці, яка четвертий рік бореться з лейкемією, потрібні донори з рідкісною групою крові

Любові Федорчук, яка протягом чотирьох років бореться з лейкемією, потрібні донори з рідкісною групою крові 4+.



З проханням про допомогу до Тетяна Дін.



«Моїй мамі 63 роки. Вже четвертий рік вона хворіє лейкемією. На початку хвороби мама пройшла курс хіміотерапії. Протягом чотирьох років у неї була ремісія. Мама була під наглядом, але все було більш-менш добре. Зараз в неї рецидив і дуже складна ситуація. Хімію ще навіть не почали капати, оскільки в неї знизився рівень тромбоцитів в крові. Щоб їх підняти, потрібна 4+ група крові на тромбоцитну масу. Коли капатимуть хімію, знову буде потрібна кров», – каже Тетяна Дін.



Жінці, яка з початку листопада перебуває на лікуванні у відділенні гематології Волинської обласної клінічної лікарні, потрібні донори тромбоцитної маси з 4+ групою крові. Кров можуть здати лише чоловіки.



Для детальнішої інформації звертайтеся до Тетяни Дін за номером – 0993188888.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 63-річній лучанці, яка протягом чотирьох років бореться з лейкемією, потрібні донори з рідкісною групою крові 4+.З проханням про допомогу до Інформаційного агентства Волинські Новини звернулася дочка лучанки«Моїй мамі 63 роки. Вже четвертий рік вона хворіє лейкемією. На початку хвороби мама пройшла курс хіміотерапії. Протягом чотирьох років у неї була ремісія. Мама була під наглядом, але все було більш-менш добре. Зараз в неї рецидив і дуже складна ситуація. Хімію ще навіть не почали капати, оскільки в неї знизився рівень тромбоцитів в крові. Щоб їх підняти, потрібна 4+ група крові на тромбоцитну масу. Коли капатимуть хімію, знову буде потрібна кров», – каже Тетяна Дін.Жінці, яка з початку листопада перебуває на лікуванні у відділенні гематології Волинської обласної клінічної лікарні, потрібні донори тромбоцитної маси з 4+ групою крові. Кров можуть здати лише чоловіки.Для детальнішої інформації звертайтеся до Тетяни Дін за номером – 0993188888.

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