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У магазині «Офіс Центр» – конкурс на кращу новорічну іграшку*

У магазині «Офіс Центр» – конкурс на кращу новорічну іграшку*
Традиція прикрашати ялинку перед Новим роком подобається і дітям, і дорослим.

Ще одне круте заняття – майструвати новорічні іграшки своїми руками. До зимових свят мережа магазинів «Офіс Центр» організовує конкурс на кращу новорічну іграшку.

Акція відбувається у всіх магазинах мережі з 01 грудня до 27 грудня 2021 року.

Призовий фонд – подарункові сертифікати:

- І місце – 250 грн
- ІІ місце – 100 грн
- ІІІ місце – подарунковий бокс та грамота.

З 1 до 15 грудня триває новорічних виробів від малечі (лише іграшки, що створені власноруч). Максимальний розмір іграшки – 20 на 20 сантиментів.

Кожній роботі організатори присвоюють номер та вносять відповідну інформацію у загальний список. Усі принесені іграшки будуть розміщені у торговому залі магазину.

З 16 по 27 грудня (до 16-00 год) буде тривати голосування за кращу дитячу іграшку.

Кожен покупець, який здійснив покупку у магазині має право проголосувати, заповнивши талон для голосування, вказавши номер іграшки, якій надав перевагу.

Визначення переможця та вручення подарункових сертифікатів відбудеться 27 грудня о 16 годині.

Адреса магазину: м. Луцьк, вул. Кривий Вал, 31
У магазині «Офіс Центр» – конкурс на кращу новорічну іграшку*


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Теги: Офіс Центр
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