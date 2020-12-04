У магазині «Офіс Центр» – конкурс на кращу новорічну іграшку*

Традиція прикрашати ялинку перед Новим роком подобається і дітям, і дорослим.Ще одне круте заняття – майструвати новорічні іграшки своїми руками. До зимових свят мережа магазинів «Офіс Центр» організовує конкурс на кращу новорічну іграшку.Акція відбувається у всіх магазинах мережі з 01 грудня до 27 грудня 2021 року.Призовий фонд – подарункові сертифікати:- І місце – 250 грн- ІІ місце – 100 грн- ІІІ місце – подарунковий бокс та грамота.З 1 до 15 грудня триває новорічних виробів від малечі (лише іграшки, що створені власноруч). Максимальний розмір іграшки – 20 на 20 сантиментів.Кожній роботі організатори присвоюють номер та вносять відповідну інформацію у загальний список. Усі принесені іграшки будуть розміщені у торговому залі магазину.З 16 по 27 грудня (до 16-00 год) буде тривати голосування за кращу дитячу іграшку.Кожен покупець, який здійснив покупку у магазині має право проголосувати, заповнивши талон для голосування, вказавши номер іграшки, якій надав перевагу.Визначення переможця та вручення подарункових сертифікатів відбудеться 27 грудня о 16 годині.Адреса магазину: м. Луцьк, вул. Кривий Вал, 31