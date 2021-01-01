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Іноземець, який на Львівщині збив дитину, хотів через Волинь покинути країну. ФОТО

Іноземець, який на Львівщині збив дитину, хотів через Волинь покинути країну. ФОТО
Іноземця, який на Львівщині скоїв наїзд на дитину та втік з місця події, знайшли у Волинській області.

Внаслідок ДТП 11-річний хлопчик отримав важкі травми, за його життя борються медики. Водія вантажівки «Вольво», причетного до скоєння наїзду, поліцейські виявили у Волинській області, неподалік від державного кордону України.

Вчора, 1 грудня, близько 21.00, на вулиці Львівській у місті Великі Мости Червоноградського району невідомий водій невстановленого автомобіля здійснив наїзд на 11-річного місцевого мешканця, який переходив дорогу пішохідним переходом, та втік з місця події.

Внаслідок ДТП хлопчик отримав важкі травми та був госпіталізований у реанімаційне відділення, де за його життя борються медики.

До розшуку водія були задіяні співробітники усіх служб та підрозділів поліції Львівщини, а також поліцейські сусідніх областей. Як встановили правоохоронці, до скоєння наїзду на дитину причетний 26-річний іноземець, водій вантажного автомобіля «Вольво».

Сьогодні, 2 грудня, близько 10 години ранку, поліцейські Львівщини спільно з колегами з Волинської області у місті Володимир-Волинський виявили вантажівку «Вольво», яка прямувала у напрямку кордону для виїзду з України, та зупинили транспортний засіб.
Іноземець, який на Львівщині збив дитину, хотів через Волинь покинути країну. ФОТО

Вирішують питання про затримання водія у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України, триває. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

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Теги: іноземець, Львівщина, Волинь
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