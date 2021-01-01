Де у Луцьку завтра, 3 грудня, вимикатимуть електроенергію





Про це інформує пресслужба Луцькради.



Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:



з 09:00 до 15:00 - вул. Боженка (частково), вул. Мамсурова (частково), вул. Ковпака (частково);



з 13:30 до 16:00 - вул. Лесі Українки (частково), вул. Градний Узвіз (частково).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку зі здійсненням технічних робіт, у п'ятницю, 3 грудня у Луцьку на деяких вулицях не буде світла.Про це інформує пресслужба Луцькради.Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:з 09:00 до 15:00 - вул. Боженка (частково), вул. Мамсурова (частково), вул. Ковпака (частково);з 13:30 до 16:00 - вул. Лесі Українки (частково), вул. Градний Узвіз (частково).

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