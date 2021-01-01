Де у Луцьку завтра, 3 грудня, вимикатимуть електроенергію
Сьогодні, 19:00
У зв'язку зі здійсненням технічних робіт, у п'ятницю, 3 грудня у Луцьку на деяких вулицях не буде світла.
Про це інформує пресслужба Луцькради.
Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
з 09:00 до 15:00 - вул. Боженка (частково), вул. Мамсурова (частково), вул. Ковпака (частково);
з 13:30 до 16:00 - вул. Лесі Українки (частково), вул. Градний Узвіз (частково).
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Про це інформує пресслужба Луцькради.
Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
з 09:00 до 15:00 - вул. Боженка (частково), вул. Мамсурова (частково), вул. Ковпака (частково);
з 13:30 до 16:00 - вул. Лесі Українки (частково), вул. Градний Узвіз (частково).
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