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Де у Луцьку завтра, 3 грудня, вимикатимуть електроенергію

Де у Луцьку завтра, 3 грудня, вимикатимуть електроенергію
У зв'язку зі здійсненням технічних робіт, у п'ятницю, 3 грудня у Луцьку на деяких вулицях не буде світла.

Про це інформує пресслужба Луцькради.

Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:

з 09:00 до 15:00 - вул. Боженка (частково), вул. Мамсурова (частково), вул. Ковпака (частково);

з 13:30 до 16:00 - вул. Лесі Українки (частково), вул. Градний Узвіз (частково).

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Теги: світло, Луцьк, вимкнення
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