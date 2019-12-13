Стало відомо, коли відновлять тепло та гарячу воду у частині Луцька. ВІДЕО
Сьогодні, 15:00
Стало відомо, коли до 33-го мікрорайону Луцька повернеться тепло та гаряча вода.
Про це телеканалу «Конкурент TV» повідомив речник ДКП «Луцьктепло» Антон Безносиков.
Тепло та гаряче водопостачання на 33-му мікрорайоні Луцька відновлять до кінця дня 2 грудня.
Він зазначив, що всі підготовчі роботи працівники підприємства виконали напередодні, але основну масу завдань встигнути зробити за день.
Нагадаємо, через виконання робіт на магістральній тепловій мережі без тепла та гарячої води тимчасово залишилися 46 житлових будинків, 3 дитячі садочки та школа.
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Про це телеканалу «Конкурент TV» повідомив речник ДКП «Луцьктепло» Антон Безносиков.
Тепло та гаряче водопостачання на 33-му мікрорайоні Луцька відновлять до кінця дня 2 грудня.
Він зазначив, що всі підготовчі роботи працівники підприємства виконали напередодні, але основну масу завдань встигнути зробити за день.
Нагадаємо, через виконання робіт на магістральній тепловій мережі без тепла та гарячої води тимчасово залишилися 46 житлових будинків, 3 дитячі садочки та школа.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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