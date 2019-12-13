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Стало відомо, коли відновлять тепло та гарячу воду у частині Луцька. ВІДЕО

Стало відомо, коли відновлять тепло та гарячу воду у частині Луцька. ВІДЕО
Стало відомо, коли до 33-го мікрорайону Луцька повернеться тепло та гаряча вода.

Про це телеканалу «Конкурент TV» повідомив речник ДКП «Луцьктепло» Антон Безносиков.

Тепло та гаряче водопостачання на 33-му мікрорайоні Луцька відновлять до кінця дня 2 грудня.

Він зазначив, що всі підготовчі роботи працівники підприємства виконали напередодні, але основну масу завдань встигнути зробити за день.

Нагадаємо, через виконання робіт на магістральній тепловій мережі без тепла та гарячої води тимчасово залишилися 46 житлових будинків, 3 дитячі садочки та школа.


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Теги: тепло, гаряча вода, Луцьк
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