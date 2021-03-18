Архітектори розповіли, чим особливий новий будинок ЖК «Супернова»*





Детальніше про особливості цього будинку розповів автор проекту із ТОВ “ТОП ГІП” Володимир Довгалець.



ПРО АРХІТЕКТУРУ



Новий будинок ЖК “Супернова” буде мати два під’їзди. Своєю формою будівля нагадує літеру “п”, що утворює невеликий затишний простір біля під’їздів та дає можливість різноманітних планувань квартир, у тому числі - із вікнами, що виходять в різні боки.



Ще одна особливість дизайну цієї будівлі - оригінальний стилобат на першому поверсі, де будуть розташовані комерційні приміщення. Стилобатом називають нижню частину споруди, яка є значно ширшою за основну частину. Збоку схоже, що будинок розташований на п'єдесталі і це додає естетики загальному вигляду усього житлового комплексу.



“Містобудівна ситуація продиктувала нам саме таке об'ємно просторове рішення будівлі, а форма земельної ділянки задала напрямок, як саме обіграти контур стилобата”, - пояснив Володимир Довгалець.



ПРО ФАСАД



Кольорову гаму комплексу зберегли, а також - збагатили насиченим, густим багровим відтінком. Такий акцент чудово поєднується з коричневим та сірим (основними кольорами попередніх будинків) і додає всьому комплексу вишуканості.



Дизайн фасаду доречно доповнюють великі панорамні вікна та лоджії.



ПРО КВАРТИРИ



У новому будинку - велика кількість планувань 1- та 2-кімнатних квартир.



“Ми підготували різні площі квартир для вибору. Різні кухні, різні спальні. Все для кращої організації простору квартири і з врахуванням норм освітленості, якісного наповнення кімнат сонцем. Також при розробці планувань передбачали можливість за потреби об'єднувати квартири”, - поділився автор проекту Володимир Довгалець.



На вибір є квартири від 37 м2 до 62,5 м2. У всіх квартирах є лоджії, а розмір кухні дозволяє облаштувати не тільки зону приготування їжі, а й місце для відпочинку.



Ціна - від 20 000 грн/м2. Можливе відтермінування на 2 роки - до грудня 2023 року, перший внесок - від 30%.



Приклади планувань





За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів:



Телефон: 096 030 20 10



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)



Сайт: investor.lutsk.ua



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У луцькому ЖК “Супернова” почали будівництво нового будинку. Тут буде два під'їзди і великий вибір планувань 1- та 2-кімнатних квартир.Детальніше про особливості цього будинку розповів автор проекту із ТОВ “ТОП ГІП”Новий будинок ЖК “Супернова” буде мати два під’їзди. Своєю формою будівля нагадує літеру “п”, що утворює невеликий затишний простір біля під’їздів та дає можливість різноманітних планувань квартир, у тому числі - із вікнами, що виходять в різні боки.Ще одна особливість дизайну цієї будівлі - оригінальний стилобат на першому поверсі, де будуть розташовані комерційні приміщення. Стилобатом називають нижню частину споруди, яка є значно ширшою за основну частину. Збоку схоже, що будинок розташований на п'єдесталі і це додає естетики загальному вигляду усього житлового комплексу.“Містобудівна ситуація продиктувала нам саме таке об'ємно просторове рішення будівлі, а форма земельної ділянки задала напрямок, як саме обіграти контур стилобата”, - пояснив Володимир Довгалець.Кольорову гаму комплексу зберегли, а також - збагатили насиченим, густим багровим відтінком. Такий акцент чудово поєднується з коричневим та сірим (основними кольорами попередніх будинків) і додає всьому комплексу вишуканості.Дизайн фасаду доречно доповнюють великі панорамні вікна та лоджії.У новому будинку - велика кількість планувань 1- та 2-кімнатних квартир.“Ми підготували різні площі квартир для вибору. Різні кухні, різні спальні. Все для кращої організації простору квартири і з врахуванням норм освітленості, якісного наповнення кімнат сонцем. Також при розробці планувань передбачали можливість за потреби об'єднувати квартири”, - поділився автор проекту Володимир Довгалець.На вибір є квартири від 37 м2 до 62,5 м2. У всіх квартирах є лоджії, а розмір кухні дозволяє облаштувати не тільки зону приготування їжі, а й місце для відпочинку.Ціна - від 20 000 грн/м2. Можливе відтермінування на 2 роки - до грудня 2023 року, перший внесок - від 30%.Телефон: 096 030 20 10Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)Сайт: investor.lutsk.uaFacebook: investorlutsk Інстаграм: bud.investor Youtube: Інвестор

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