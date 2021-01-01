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За тисячу Зеленського можна буде купити книги

За тисячу Зеленського можна буде купити книги
Тисячу гривень, яку українцям обіцяють виплатити за повний курс вакцинації від коронавірусу, вони зможуть витратити на придбання книжок.

Про це заявила міністерка економіки Юлія Свириденко у фейсбуці.

«Ми провели зустрічі з представниками сфери культури, Інституту книги, Асоціації книговидавців та книгорозповсюджувачів, інших інститутів, проаналізували втрати від карантину у книговиданні, за результатами вирішили, що витратити 1000 грн на придбання книг можна буде з початку програми «еПідтримка», – йдеться у її дописі.

Запуск програми «еПідтримка» відбудеться 19 грудня.

Нагадаємо, українцям, які отримали дві дози вакцини від коронавірусу, держава виплатить по 1 тис. грн, які можна буде витратити на спорт, театри або подорожі, заявив президент України Володимир Зеленський.

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Теги: Зеленський, тисяча, книги
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