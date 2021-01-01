За тисячу Зеленського можна буде купити книги





Про це заявила міністерка економіки Юлія Свириденко у фейсбуці.



«Ми провели зустрічі з представниками сфери культури, Інституту книги, Асоціації книговидавців та книгорозповсюджувачів, інших інститутів, проаналізували втрати від карантину у книговиданні, за результатами вирішили, що витратити 1000 грн на придбання книг можна буде з початку програми «еПідтримка», – йдеться у її дописі.



Запуск програми «еПідтримка» відбудеться 19 грудня.



Нагадаємо, українцям, які отримали дві дози вакцини від коронавірусу, Володимир Зеленський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тисячу гривень, яку українцям обіцяють виплатити за повний курс вакцинації від коронавірусу, вони зможуть витратити на придбання книжок.Про це заявила міністерка економіки«Ми провели зустрічі з представниками сфери культури, Інституту книги, Асоціації книговидавців та книгорозповсюджувачів, інших інститутів, проаналізували втрати від карантину у книговиданні, за результатами вирішили, що витратити 1000 грн на придбання книг можна буде з початку програми «еПідтримка», – йдеться у її дописі.Запуск програми «еПідтримка» відбудеться 19 грудня.Нагадаємо, українцям, які отримали дві дози вакцини від коронавірусу, держава виплатить по 1 тис. грн , які можна буде витратити на спорт, театри або подорожі, заявив президент України

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