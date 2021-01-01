За тисячу Зеленського можна буде купити книги
Сьогодні, 16:20
Тисячу гривень, яку українцям обіцяють виплатити за повний курс вакцинації від коронавірусу, вони зможуть витратити на придбання книжок.
Про це заявила міністерка економіки Юлія Свириденко у фейсбуці.
«Ми провели зустрічі з представниками сфери культури, Інституту книги, Асоціації книговидавців та книгорозповсюджувачів, інших інститутів, проаналізували втрати від карантину у книговиданні, за результатами вирішили, що витратити 1000 грн на придбання книг можна буде з початку програми «еПідтримка», – йдеться у її дописі.
Запуск програми «еПідтримка» відбудеться 19 грудня.
Нагадаємо, українцям, які отримали дві дози вакцини від коронавірусу, держава виплатить по 1 тис. грн, які можна буде витратити на спорт, театри або подорожі, заявив президент України Володимир Зеленський.
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Про це заявила міністерка економіки Юлія Свириденко у фейсбуці.
«Ми провели зустрічі з представниками сфери культури, Інституту книги, Асоціації книговидавців та книгорозповсюджувачів, інших інститутів, проаналізували втрати від карантину у книговиданні, за результатами вирішили, що витратити 1000 грн на придбання книг можна буде з початку програми «еПідтримка», – йдеться у її дописі.
Запуск програми «еПідтримка» відбудеться 19 грудня.
Нагадаємо, українцям, які отримали дві дози вакцини від коронавірусу, держава виплатить по 1 тис. грн, які можна буде витратити на спорт, театри або подорожі, заявив президент України Володимир Зеленський.
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