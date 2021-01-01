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На Волині коронавірус виявили у 3-денного немовляти

На Волині коронавірус виявили у 3-денного немовляти
На Волині фіксують ріст захворюваності на коронавірус серед дітей на 8%.

Про це йшлося 2 грудня під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.

Заступниця генерального директора Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб Лариса Дудковська розповіла, що щоденно недугу виявляють приблизно у 80 дітей з Волині.

Найбільше хворіють діти у віці від 2 до 15 років, але є зафіксований випадок захворювання дитини, якій лише 3 дні.

З початку епідемії на Волині захворіли приблизно 6500 дітей.

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Теги: Волинь, червона зона, діти, хворі
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