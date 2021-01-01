На Волині патрульні незаконно оштрафували чоловіка з інвалідністю





Про це повідомляє



Поліцейський повідомив, що чоловіка зупинили через те, що легковик – на іноземній реєстрації. Під час спілкування у патрульного виникла підозра, що водій перебував у нетверезому стані, а тому вирішив провести перевірку з допомогою технічного засобу «Драгер». Перевірка показала, що кермувальник був абсолютно тверезий.



На звернення ковельчанина повернути документи та дозволити подальший рух, поліцейські почали ретельну перевірку документів та заявили, що він вчинив правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 126 КУпАП, так як не мав при собі та не пред’явив страхового полісу обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного транспортного засобу.



Натомість водій вказав, що є пенсіонером по інвалідності І групи та надав пенсійне посвідчення. Крім того, продемонстрував технічний паспорт на автомобіль, в якому зазначено, що він є його співвласником, а тому звільнений від обов’язкового страхування.



Однак працівники поліції з невідомих підстав не відреагували на всі ці доводи. Поліцейська патрульна Анастасія Шидловська винесла постанову про накладення на водія стягнення за адміністративне правопорушення у виді штрафу в розмірі 425 гривень.



Ковельчанин звернувся із позовом до суду, оскільки вважає, що не порушував Правил дорожнього руху та не вчиняв адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 126 КУпАП.



Позивач зазначає, що згідно п. 13.1 ст. 13 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», він, як інвалід І групи з дитинства, звільняється від обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності на території України.



Поліція свій відзив на пред’явлений позов не подала.



Суд встановив, що позивач має право керувати транспортним засобом, не маючи страхового полісу обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного транспортного засобу.



"В той же час, вимога позивача про визнання дій відповідача протиправними до задоволення не підлягає, оскільки нормами ч. 3 ст. 286 КАС України не передбачено право суду визнавати дії відповідача протиправними", – йдеться у рішенні суду



Головуючий у справі суддя Ковельського міськрайонного суду Петро Бойчук скасував постанову про накладення адміністративного стягнення та закрив провадження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники патрульної поліції у місті Нововолинську зупинили автомобіль «Opel Vectra» під керуванням 36-річного мешканця Ковеля, який має інвалідність.Про це повідомляє «Ковель медіа». Поліцейський повідомив, що чоловіка зупинили через те, що легковик – на іноземній реєстрації. Під час спілкування у патрульного виникла підозра, що водій перебував у нетверезому стані, а тому вирішив провести перевірку з допомогою технічного засобу «Драгер». Перевірка показала, що кермувальник був абсолютно тверезий.На звернення ковельчанина повернути документи та дозволити подальший рух, поліцейські почали ретельну перевірку документів та заявили, що він вчинив правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 126 КУпАП, так як не мав при собі та не пред’явив страхового полісу обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного транспортного засобу.Натомість водій вказав, що є пенсіонером по інвалідності І групи та надав пенсійне посвідчення. Крім того, продемонстрував технічний паспорт на автомобіль, в якому зазначено, що він є його співвласником, а тому звільнений від обов’язкового страхування.Однак працівники поліції з невідомих підстав не відреагували на всі ці доводи. Поліцейська патрульнавинесла постанову про накладення на водія стягнення за адміністративне правопорушення у виді штрафу в розмірі 425 гривень.Ковельчанин звернувся із позовом до суду, оскільки вважає, що не порушував Правил дорожнього руху та не вчиняв адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 126 КУпАП.Позивач зазначає, що згідно п. 13.1 ст. 13 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», він, як інвалід І групи з дитинства, звільняється від обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності на території України.Поліція свій відзив на пред’явлений позов не подала.Суд встановив, що позивач має право керувати транспортним засобом, не маючи страхового полісу обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного транспортного засобу."В той же час, вимога позивача про визнання дій відповідача протиправними до задоволення не підлягає, оскільки нормами ч. 3 ст. 286 КАС України не передбачено право суду визнавати дії відповідача протиправними", – йдеться у рішенні судуГоловуючий у справі суддя Ковельського міськрайонного судускасував постанову про накладення адміністративного стягнення та закрив провадження.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію