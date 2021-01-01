Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 3 грудня

Завтра, 3 грудня, на Волині буде хмарно з проясненнями, вночі дощ з мокрим снігом, вдень невеликий дощ з мокрим снігом.Таку погоду прогнозують синоптики Волинського обласного центру з гідрометеорології.Волинян попереджають про налипання місцями мокрого снігу, ожеледь. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла.Ввечері погода у Луцьку проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Нічний дощ зі снігом вранці зміниться сильним снігом, який йтиме до середини дня.Вночі від 3-2⁰ тепла, вдень 2-0⁰ тепла.