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Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 3 грудня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 3 грудня
Завтра, 3 грудня, на Волині буде хмарно з проясненнями, вночі дощ з мокрим снігом, вдень невеликий дощ з мокрим снігом.

Таку погоду прогнозують синоптики Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Волинян попереджають про налипання місцями мокрого снігу, ожеледь. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла.

Ввечері погода у Луцьку проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Нічний дощ зі снігом вранці зміниться сильним снігом, який йтиме до середини дня.

Вночі від 3-2⁰ тепла, вдень 2-0⁰ тепла.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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