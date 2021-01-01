В Україні запровадять електронні журнали та щоденники





Про це повідомляє



Рішення дозволить встановити електронний документообіг та автоматизувати роботу зі збору та опрацювання даних від закладів освіти. А також запровадити електронні щоденники і журнали.



Кабмін затвердив положення про програмно-апаратний комплекс «Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту».



Нагадаємо, восени 2020 року почалося розроблення модуля E-Journal (електронного журналу). В перші дні роботи сервісу у відкритому режимі, до нього підключилися понад 100 шкіл.



З початку року Міністерство освіти і науки розпочало поширення сервісу е-журналів та е-щоденників серед шкіл, які ще не мають їх у користуванні. Батьки в режимі онлайн бачитимуть в е-щоденниках інформацію про присутність дитини у школі, її успіхи, коментарі та поради вчителів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабмін ухвалив рішення про запровадження в Україні електронних журналів та щоденників.Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на рішення уряду.Рішення дозволить встановити електронний документообіг та автоматизувати роботу зі збору та опрацювання даних від закладів освіти. А також запровадити електронні щоденники і журнали.Кабмін затвердив положення про програмно-апаратний комплекс «Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту».Нагадаємо, восени 2020 року почалося розроблення модуля E-Journal (електронного журналу). В перші дні роботи сервісу у відкритому режимі, до нього підключилися понад 100 шкіл.З початку року Міністерство освіти і науки розпочало поширення сервісу е-журналів та е-щоденників серед шкіл, які ще не мають їх у користуванні. Батьки в режимі онлайн бачитимуть в е-щоденниках інформацію про присутність дитини у школі, її успіхи, коментарі та поради вчителів.

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