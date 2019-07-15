Ковельчанка здобула «срібло» на першості світу з пауерліфтингу

З 26 листопада по 6 грудня в Тбілісі відбувається чемпіонат і першість світу з пауерліфтингу (жим штанги лежачи) серед атлетів і атлеток з порушеннями опорно-рухового апарату. У ньому беруть участь 443 спортсмени з 68 країн світу.Ці змагання - перший кваліфікаційний старт до XVII Паралімпійських літніх ігор 2024 року, які відбудуться у Парижі (Франція).У ваговій категорії дівчат до 41 кг Україну представляла ковельчанка. На жаль, відстояти звання чемпіонки світу, яке вона здобула в 2019 році в Нур-Султані (Казахстан), не вдалося. Її результат був другим, а медаль - срібною. Про це повідомляють у Ковельській міській раді.У загальному командному заліку збірна України посіла друге місце з 20-ти юнацьких команд світу. Вітаємо наших юних паралімпійців. Нехай їх завжди супроводжує синій птах удачі і приємний аромат перемоги.На цій же арені продовжують змагання старші атлети (21рік і більше). 3 грудня у ваговій категорії до 80 кг під синьо-жовтим стягом буде боротись з важкою штангою та з 28-ма суперниками з 24 країн світу ковельчанин