3 грудня на Волині: гортаючи календар
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3 грудня день народження відзначають журналістки Лариса Жаловага (на фото) та Марія Вавринюк.
Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Анатолій, Ганна та Григорій.
Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів.
Також цього дня народився заслужений працівник культури України, волинянин Микола Царенко (1921-2010 роки).
У світі 3 грудня відзначають Міжнародний День інвалідів. А також: День позитивних відповідей, Всесвітній день комп'ютерної 3D-графіки, Міжнародний день боротьби з пестицидами.
На Волині днем 3 грудня 1939 року датується перша документально засвідчена дата засідання президії Луцької міськради, що виконувала функції міського керівництва.
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Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Анатолій, Ганна та Григорій.
Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів.
Також цього дня народився заслужений працівник культури України, волинянин Микола Царенко (1921-2010 роки).
У світі 3 грудня відзначають Міжнародний День інвалідів. А також: День позитивних відповідей, Всесвітній день комп'ютерної 3D-графіки, Міжнародний день боротьби з пестицидами.
На Волині днем 3 грудня 1939 року датується перша документально засвідчена дата засідання президії Луцької міськради, що виконувала функції міського керівництва.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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