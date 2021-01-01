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3 грудня на Волині: гортаючи календар

3 грудня на Волині: гортаючи календар
3 грудня день народження відзначають журналістки Лариса Жаловага (на фото) та Марія Вавринюк.

Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Анатолій, Ганна та Григорій.

Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів.

Також цього дня народився заслужений працівник культури України, волинянин Микола Царенко (1921-2010 роки).

У світі 3 грудня відзначають Міжнародний День інвалідів. А також: День позитивних відповідей, Всесвітній день комп'ютерної 3D-графіки, Міжнародний день боротьби з пестицидами.

На Волині днем 3 грудня 1939 року датується перша документально засвідчена дата засідання президії Луцької міськради, що виконувала функції міського керівництва.

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