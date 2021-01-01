В Україні змінили порядок позбавлення прав водіїв-порушників
Сьогодні, 22:14
Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку тимчасового вилучення посвідчення водія на транспортний засіб та його повернення. Тепер водіїв-порушників зможуть позбавляти прав після рішення суду.
Таке рішення було ухвалено на засіданні у четвер, 2 грудня, повідомив представник Кабміну у парламенті Тарас Мельничук.
«Внесено зміни до Порядку тимчасового вилучення посвідчення водія на транспортний засіб та його повернення», - написав він у Telegram.
За його словами, змінами передбачено доповнення Порядку нормами, згідно з якими особа вважається позбавленою права керування транспортним засобом після набрання законної сили рішенням суду про позбавлення цього права, положеннями про продовження терміну тимчасового дозволу на право керувати транспортним засобом особі, яка вчинила правопорушення, передбачені статтею 130 КУпАП, а також повернення тимчасово вилученого посвідчення такій особі.
Нагадаємо, в українських посвідченнях водія з 28 грудня з'явиться нова позначка.
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Таке рішення було ухвалено на засіданні у четвер, 2 грудня, повідомив представник Кабміну у парламенті Тарас Мельничук.
«Внесено зміни до Порядку тимчасового вилучення посвідчення водія на транспортний засіб та його повернення», - написав він у Telegram.
За його словами, змінами передбачено доповнення Порядку нормами, згідно з якими особа вважається позбавленою права керування транспортним засобом після набрання законної сили рішенням суду про позбавлення цього права, положеннями про продовження терміну тимчасового дозволу на право керувати транспортним засобом особі, яка вчинила правопорушення, передбачені статтею 130 КУпАП, а також повернення тимчасово вилученого посвідчення такій особі.
Нагадаємо, в українських посвідченнях водія з 28 грудня з'явиться нова позначка.
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