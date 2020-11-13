Осінній променад очима «сонячних» дітей: лучан запрошують на художню виставку.ФОТО.ВІДЕО
02 грудень, 23:20
У Луцьку в галереї "Art gallery" відкрили виставку творчих робіт "Осінній променад очима "сонячних" дітей", які малювала молодь з синдромом Дауна та іншими порушеннями розвитку. На виставці представлені майже 30 малюнків та картин, – розповіла Суспільному співорганізаторка виставки Катерина Свіщева.
З її слів, заняття з малювання та підготовка до виставки відбувалися у творчій майстерні, яку організували, перемігши у бюджеті участі Луцька торік.
"Ми пишаємося, що наші діти талановиті, творчі. Їхні картини – яскраві. А це означає, що ми робимо їхнє життя позитивним та щасливим", – зазначила співорганізаторка виставки.
Навчала мистецтву малювання картин творча керівниця соціальної майстерні Олександра Гусєва. Каже: паралельно любові і терпінню вчилася сама.
"Вони бачать у вікно, як ти ідеш до них на заняття – відкривають двері з посмішкою, обіймами, біжать до тебе і цей настрій. Такий підхід до людей я далі використовую", – додала очільниця гуртка.
Як розповіла одна з авторок картин Оксана Савкевич, аби створити красиві полотна, доклала неабияких зусиль та старань, адже дуже чекала на початок виставки.
"Я старалася сильно, щоб зробити гарні картини. І мрію стати художницею", – зазначила дівчина.
Мама авторки картин Ірина Савкевич напередодні виставки дуже хвилювалися. Зі слів жінки, донька презентувала в артгалереї шість полотен. "Дуже любить малювати. На ці заняття ходили, не пропускали. Вона ходила із захопленням і дуже переживала за цю виставку", – розповіла лучанка.
Картини та малюнки можна придбати в артгалереї, виручені гроші учасники громадської організації "Батьків дітей з синдромом Дауна та іншими порушеннями розвитку" планують витратити на потреби організації.
Виставка творчих робіт триватиме в артгалереї "Луцьк" упродовж двох тижнів.
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З її слів, заняття з малювання та підготовка до виставки відбувалися у творчій майстерні, яку організували, перемігши у бюджеті участі Луцька торік.
"Ми пишаємося, що наші діти талановиті, творчі. Їхні картини – яскраві. А це означає, що ми робимо їхнє життя позитивним та щасливим", – зазначила співорганізаторка виставки.
Навчала мистецтву малювання картин творча керівниця соціальної майстерні Олександра Гусєва. Каже: паралельно любові і терпінню вчилася сама.
"Вони бачать у вікно, як ти ідеш до них на заняття – відкривають двері з посмішкою, обіймами, біжать до тебе і цей настрій. Такий підхід до людей я далі використовую", – додала очільниця гуртка.
Як розповіла одна з авторок картин Оксана Савкевич, аби створити красиві полотна, доклала неабияких зусиль та старань, адже дуже чекала на початок виставки.
"Я старалася сильно, щоб зробити гарні картини. І мрію стати художницею", – зазначила дівчина.
Мама авторки картин Ірина Савкевич напередодні виставки дуже хвилювалися. Зі слів жінки, донька презентувала в артгалереї шість полотен. "Дуже любить малювати. На ці заняття ходили, не пропускали. Вона ходила із захопленням і дуже переживала за цю виставку", – розповіла лучанка.
Картини та малюнки можна придбати в артгалереї, виручені гроші учасники громадської організації "Батьків дітей з синдромом Дауна та іншими порушеннями розвитку" планують витратити на потреби організації.
Виставка творчих робіт триватиме в артгалереї "Луцьк" упродовж двох тижнів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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