вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Осінній променад очима «сонячних» дітей: лучан запрошують на художню виставку.ФОТО.ВІДЕО

Осінній променад очима «сонячних» дітей: лучан запрошують на художню виставку.ФОТО.ВІДЕО
У Луцьку в галереї "Art gallery" відкрили виставку творчих робіт "Осінній променад очима "сонячних" дітей", які малювала молодь з синдромом Дауна та іншими порушеннями розвитку. На виставці представлені майже 30 малюнків та картин, – розповіла Суспільному співорганізаторка виставки Катерина Свіщева.
Осінній променад очима «сонячних» дітей: лучан запрошують на художню виставку.ФОТО.ВІДЕО

З її слів, заняття з малювання та підготовка до виставки відбувалися у творчій майстерні, яку організували, перемігши у бюджеті участі Луцька торік.

"Ми пишаємося, що наші діти талановиті, творчі. Їхні картини – яскраві. А це означає, що ми робимо їхнє життя позитивним та щасливим", – зазначила співорганізаторка виставки.
Осінній променад очима «сонячних» дітей: лучан запрошують на художню виставку.ФОТО.ВІДЕО

Навчала мистецтву малювання картин творча керівниця соціальної майстерні Олександра Гусєва. Каже: паралельно любові і терпінню вчилася сама.

"Вони бачать у вікно, як ти ідеш до них на заняття – відкривають двері з посмішкою, обіймами, біжать до тебе і цей настрій. Такий підхід до людей я далі використовую", – додала очільниця гуртка.

Як розповіла одна з авторок картин Оксана Савкевич, аби створити красиві полотна, доклала неабияких зусиль та старань, адже дуже чекала на початок виставки.

"Я старалася сильно, щоб зробити гарні картини. І мрію стати художницею", – зазначила дівчина.
Осінній променад очима «сонячних» дітей: лучан запрошують на художню виставку.ФОТО.ВІДЕО

Мама авторки картин Ірина Савкевич напередодні виставки дуже хвилювалися. Зі слів жінки, донька презентувала в артгалереї шість полотен. "Дуже любить малювати. На ці заняття ходили, не пропускали. Вона ходила із захопленням і дуже переживала за цю виставку", – розповіла лучанка.
Осінній променад очима «сонячних» дітей: лучан запрошують на художню виставку.ФОТО.ВІДЕО

Картини та малюнки можна придбати в артгалереї, виручені гроші учасники громадської організації "Батьків дітей з синдромом Дауна та іншими порушеннями розвитку" планують витратити на потреби організації.

Виставка творчих робіт триватиме в артгалереї "Луцьк" упродовж двох тижнів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: виставка картин, молодь з синдромом Дауна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні запровадять електронні журнали та щоденники
Сьогодні, 00:11
3 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Осінній променад очима «сонячних» дітей: лучан запрошують на художню виставку.ФОТО.ВІДЕО
02 грудень, 23:20
В Україні змінили порядок позбавлення прав водіїв-порушників
02 грудень, 22:14
Ковельчанка здобула «срібло» на першості світу з пауерліфтингу
02 грудень, 21:21
Схожі новини
У «ПортCity» – виставка картин молодої художниці* У «ПортCity» – виставка картин молодої художниці*
13 листопад, 2020, 09:52
У волинському місті відкрили першу посткарантинну виставку картин. ВІДЕО У волинському місті відкрили першу посткарантинну виставку картин. ВІДЕО
09 серпень, 2020, 14:37
Працівники ДБР прорвалися до музею, де проходить виставка картин родини Порошенка Працівники ДБР прорвалися до музею, де проходить виставка картин родини Порошенка
26 травень, 2020, 21:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Глобальна криза. Час правди»: учасники зі 180 країн влаштовують онлайн-конференцію
02 грудень, 09:08
 8
В Україні запровадять електронні журнали та щоденники
Сьогодні, 00:11
 0
3 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Осінній променад очима «сонячних» дітей: лучан запрошують на художню виставку.ФОТО.ВІДЕО
02 грудень, 23:20
 0
В Україні змінили порядок позбавлення прав водіїв-порушників
02 грудень, 22:14
 0
Медіа
відео
1/8