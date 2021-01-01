На Волині судитимуть керівника лікарні за хабар





Про це інформує пресслужба Волинської обласної прокуратури.



Волинська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у розслідуваному слідчим управлінням ГУНП в області кримінальному провадженні про вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України) головним лікарем однієї з лікарень області.



Слідство встановило, що керівник лікарняного закладу у період із 20 вересня по 05 жовтня 2021 року вимагав та двома частинами одержав від підприємця 400 доларів США за розв'язання питання про використання суб’єктом господарювання належного лікарні приміщення без проведення аукціону, оцінки та інших процедур, передбачених законодавством.



Невдовзі за свої незаконні дії посадовець постане перед судом.



Інформаційне Агенство ВолиньPost повідомило

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