На Волині будують велодоріжку до Шацьких озер.ВІДЕО

На Волині триває відновлення інфраструктури Шацького поозер’я. Окрім автошляхів будуються й велодоріжки для зручності пересування місцевого населення та сприяння екотуризму.Про це стало під час робочої поїздки першого заступника голови ОДАна Ковельщину.Зокрема Сергій Мовенко проінспектував дорогу Шацьк-Залісся-Грабове-Старовойтове, реконструкція якої відбувається у рамках програми Президента України«Велике будівництво».Цей відрізок шляху пролягає уздовж українсько-польського кордону та веде до Шацьких озер.Тут шляховики уже влаштували асфальтне покриття автомобільної дороги та наразі працюють над зведенням велодоріжки вздовж неї.«Будівництво таких доріжок покликане, аби кожен, хто веде активний спосіб життя зміг безперешкодно та безпечно скористатися можливістю подорожувати туристичним «магнітом» Волині не лише автомобілем, а й велосипедом», – зазначив перший заступник голови ОДА.