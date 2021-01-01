Незабаром на Волині запрацює електронна оплата у міжміському транспорті

На Волині планують реалізувати проєкт зі створення електронної оплати проїзду в приміських автобусах та міжміському транспорті.ПРо це повідомляє пресслужба волинської облдержадміністрації.Мета програми – надати можливість пасажирам приміським та міжміських рейсів придбати квитки без черг на автостанції, не виходячи з дому переглянути наявність вільних місць та рейсів за допомогою телефону.Із запровадженням е-квитка кожен волинянин зможе оплачувати проїзд в безготівковій формі. Це не тільки зробить роботу перевізників прозорішою, а й зробить побут мешканців Волині комфортнішим.За інформацією департаменту інфраструктури ОДА, на сьогоднішній момент вже відбулись переговори з низкою потенційних розробників, триває активне опрацювання технічного забезпечення програми. Презентацію проєкту планують здійснити наприкінці року.Одна з вимог програми – стала вартість квитка у транспорті різних компаній перевізників, адже на сьогодні ціна проїзду на одному і тому ж міжміському маршруті варіюється до 10 відсотків різниці.Отож, незабаром Волинь приєднається до електронної системи відслідковування міжміського та приміського транспорту, якою зможуть скористатися усі власники смартфонів та персональних комп’ютерів через програму «Електронна автостанція».