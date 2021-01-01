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«Шукайте друзів 2.0»: стартувала улюблена акція «Інвестора».ВІДЕО*

«Шукайте друзів 2.0»: стартувала улюблена акція «Інвестора».ВІДЕО*
У Будівельній компанії “Інвестор” стартувала акція “Шукай друга 2.0”.

ЯКІ УМОВИ?

1.Якщо ви плануєте покупку нерухомості в “Інвесторі”, шукаєте серед мешканців ЖК цієї компанії своїх друзів. Приходите разом на підписання угоди.

2.Якщо ви проживаєте в одному із житлових комплексів “Інвестора” і маєте друзів, які вагаються, де купити квартиру чи комерційне приміщення, даєте важливу рекомендацію і приходите разом на підписання угоди.

В обох випадках - отримуєте 10 000 грн на двох: сертифікат “Нової лінії” на 5 000 грн кожному із вас.

КОЛИ МОЖНА СКОРИСТАТИСЯ?

Участь в акції беруть усі нові власники, які куплять нерухомість з 3 грудня 2021 року по 15 січня 2022 року.

“Особлива цінність нашої компанії - клієнти, які нас вибирають і потім рекомендують іншим. У наших житлових комплексах купують квартири цілими компаніями друзів, і це дуже приємно. Тому якось, готуючись до Нового року, ми зрозуміли, що саме для них хочемо зробити особливий подарунок”, - пояснює керівниця відділу продажів та маркетингу Ірина Новосад.

Передати ідею акції допомогли клієнти компанії, одні із перших мешканців житлового комплексу “Супернова”. Шестеро друзів - Наталя і Олександр Клепачі, Ірина і Влад Денеги та Олена й Іван Бєлецькі - знялися у фотосесії, стилізованій під популярний серіал “Friends”. Адже вони не гірше своїх кіношних прототипів знають, як дружня атмосфера по сусідству створює настрій та суперові пригоди!

До речі, між собою ці три родини перезнайомилися, коли стали мешканцями “Супернови” і є гарним прикладом, як дружба із сусідами наповнює життя яскравими фарбами. Незабаром ми детальніше розкажемо про історії цих веселих та драйвових Добрих сусідів!


Які ще акції діють в Будівельній компанії “Інвестор” - дізнавайтеся у відділах продажів:

+38 067 543 48 71

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor

Youtube: Інвестор

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Теги: Інвестор, Супернова
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