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На Волині перевірять газові котельні у школах та садочках.ВІДЕО

На Волині перевірять газові котельні у школах та садочках.ВІДЕО
На Волині перевірять газові котельні у школах та садочках. Так вирішила місцева влада після того, як днями у селі Прохід вибухнула котельня.

Як йдеться у випуску ТСН.Ранок, будівля, яка розташована за кілька десятків метрів від школи, обвалилася просто під час уроків. Евакуювали майже сотню дітей та працівників. Минулося без потерпілих. Тепер школярі навчатимуться дистанційно, доки у школі в іншому приміщенні встановлять твердопаливні котли.

Через що зруйнувалася котельня - тепер з'ясовують фахівці. Упродовж двох тижнів газовики та рятувальники мають обстежити півтори сотні котелень у школах та садочках. Особливу увагу звертатимуть на їхній технічний стан, а також на те, чи пройшли працівники відповідне навчання.

Внаслідок вибуху котельні на території школи ніхто з дітей не постраждав.

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Теги: газові котли, школи, садок
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