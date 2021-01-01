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Половина українських пенсіонерів отримує від держави менше трьох тисяч гривень

Половина українських пенсіонерів отримує від держави менше трьох тисяч гривень
В Україні близько 11 мільйонів громадян отримують від держави пенсійні виплати за віком та іншими причинами. При цьому половині одержувачів пенсії держава платить менш як три тисячі гривень на місяць.

Про це повідомляється у звіті Пенсійного фонду України виданню APnews.

Згідно з даними ПФУ, станом на жовтень 2021 року в Україні пенсійні виплати за віком, інвалідності, втрати годувальника та інших причин отримують 10 945 145 осіб.

- 5 млн 480 тисяч 598 громадян отримують менш як 3 тис. грн пенсії;
- 3 млн 290 тис. 390 осіб (30%) отримують від 3 до 5 тис. грн;
- 1 млн 702 тис. 511 осіб (15,5%) отримують від 5 до 10 тисяч грн;
- 471 646 осіб (4,3%) - понад 10 тисяч грн.

Варто зазначити, що мінімальна пенсія в Україні з 1 грудня 2021 року становитиме 1934 грн, максимальна - 19 340 грн.

Також, нагадаємо, що віднедавна , на порталі Дія також відтепер можна буде отримати послугу з призначення або перерахунку пенсії.

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Теги: пенсія
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