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В Україні за минулу добу зафіксували понад 13,7 тисяч випадків коронавірусу

В Україні за минулу добу зафіксували понад 13,7 тисяч випадків коронавірусу
В Україні станом на ранок 3 грудня зафіксовано 13 777 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 509 людей, 22 893 пацієнти одужали.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 2 992 особи, а 206 710 людей вакциновано проти COVID-19.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 477 649 осіб;

одужало – 3 018 620 осіб;

летальних випадків – 87 566;

проведено ПЛР-тестувань – 16 009 215.

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Теги: коронавірус, статистика, МОЗ
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