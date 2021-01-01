В Україні за минулу добу зафіксували понад 13,7 тисяч випадків коронавірусу





Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.



Також за минулу добу було госпіталізовано 2 992 особи, а 206 710 людей вакциновано проти COVID-19.



За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 3 477 649 осіб;



одужало – 3 018 620 осіб;



летальних випадків – 87 566;



проведено ПЛР-тестувань – 16 009 215.



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