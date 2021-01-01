В Україні за минулу добу зафіксували понад 13,7 тисяч випадків коронавірусу
Сьогодні, 09:05
В Україні станом на ранок 3 грудня зафіксовано 13 777 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 509 людей, 22 893 пацієнти одужали.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
Також за минулу добу було госпіталізовано 2 992 особи, а 206 710 людей вакциновано проти COVID-19.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 477 649 осіб;
одужало – 3 018 620 осіб;
летальних випадків – 87 566;
проведено ПЛР-тестувань – 16 009 215.
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Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
Також за минулу добу було госпіталізовано 2 992 особи, а 206 710 людей вакциновано проти COVID-19.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 477 649 осіб;
одужало – 3 018 620 осіб;
летальних випадків – 87 566;
проведено ПЛР-тестувань – 16 009 215.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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