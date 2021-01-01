На Волині відкрили резиденцію Миколая





Про відкриття світязької резиденції, на центральному пляжі озера, Марія Ханзерук.



Минулого року, ініціативна команда започаткувала вперше святкові новорічно-різдвяні розважальні програми в резиденції Миколая на березі озера Світязь.



Як розповіла Марія, світязька резиденція сприятиме розвитку дитячого дозвілля у Шацькому краї, пожвавленню різновиду сімейного відпочинку у зимовий сезон, продовження туристичного сезону, розвитку екскурсійної діяльності та формуванню яскравих дитячих спогадів, вражень та емоцій дорослих та дітей.



Організатори запевняють, що цьогорічна резиденція буде відрізнятись від попередньої. До справи взялися організаторки дитячого дозвілля Іванна Жипа та Людмила Захарко, ведуча Марія Ханзерук, декораторка Марія Козуліцина, кондитерка Людмила Гірич, фотограф Влад Мальцев. Цього року незмінною локацією залишається центральна набережна с. Світязь. Посприяли в цьому родина підприємців Ірини та Василя Пічуків та Ольги Романюк.



Тут є відпочинок на кожен смак та вік. Кожен, хто не зможе відвідати резиденцію, може замовити відеопривітання від казкових героїв та Миколая з місця локації або відео для своїх учнів, друзів з іншого міста чи країни тощо.



Особливою фішкою локації є святкова крамниця та мінікафе, де не існуватиме гривневої та євро-валюти. Розрахуватися можна лише жолудями, каштанами та горішками, які можна буде обміняти в грошовому обміннику. Кожен може придбати смачні подаруночки, сувенірні листівки та смаколики розрахувавшись скарбами волинського лісу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 1 грудня двері для дітей вже вдруге відкрила резиденція Миколая у Світязі.Про відкриття світязької резиденції, на центральному пляжі озера, Район.Шацьк розповіла одна з організаторокМинулого року, ініціативна команда започаткувала вперше святкові новорічно-різдвяні розважальні програми в резиденції Миколая на березі озера Світязь.Як розповіла Марія, світязька резиденція сприятиме розвитку дитячого дозвілля у Шацькому краї, пожвавленню різновиду сімейного відпочинку у зимовий сезон, продовження туристичного сезону, розвитку екскурсійної діяльності та формуванню яскравих дитячих спогадів, вражень та емоцій дорослих та дітей.Організатори запевняють, що цьогорічна резиденція буде відрізнятись від попередньої. До справи взялися організаторки дитячого дозвіллята, ведуча Марія Ханзерук, декораторка Марія Козуліцина, кондитерка Людмила Гірич, фотограф Влад Мальцев. Цього року незмінною локацією залишається центральна набережна с. Світязь. Посприяли в цьому родина підприємцівтатаТут є відпочинок на кожен смак та вік. Кожен, хто не зможе відвідати резиденцію, може замовити відеопривітання від казкових героїв та Миколая з місця локації або відео для своїх учнів, друзів з іншого міста чи країни тощо.Особливою фішкою локації є святкова крамниця та мінікафе, де не існуватиме гривневої та євро-валюти. Розрахуватися можна лише жолудями, каштанами та горішками, які можна буде обміняти в грошовому обміннику. Кожен може придбати смачні подаруночки, сувенірні листівки та смаколики розрахувавшись скарбами волинського лісу.

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