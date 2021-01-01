Скільки українці матимуть вихідних днів у грудні та січні

У грудні 2021 року українці мають 9 святкових та вихідних днів, а у січні 2022 року – 12.Стандартних вихідних у грудні буде 8. Це 4,5,11,12,18,19,25,26 грудня. Оскільки 25 грудня відзначають католицьке Різдво, а воно припало на суботу, цей день переноситься на понеділок, 27 грудня.Отже, у нас буде три вихідних дні поспіль — 25-27 грудня.На початку січня 2022 року в українців буде три вихідні дні 1-3 січня, оскільки святкування Нового року припадає на суботу.Різдво за юліанським календарем святкуватимемо у п'ятницю, а тому 7-9 січня також будуть вихідні дні.Стандартні вихідні у січні будуть 15,16,22,23 та 29,30 числа.