Куди піти у Луцьку на вихідних 4–5 грудня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
Сьогодні, 14:00
Поки усі куталися в пальта та грілися чаєм, у Луцьк підкралася зима. Після активного робочого тижня варто подбати про те, як, де і з ким провести вихідні. Цей вікенд буде доволі насиченими у культурному та розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.
Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.
Зауважимо, що Волинь досі перебуває у «червоній» зоні, тому ці заходи можуть відвідати лише вакциновані громадяни.
Субота, 4 грудня
Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок покажуть виставу «Пан Коцький». Режисер-постановник – заслужена артистка України Лариса Гарлінська. Тривалість вистави: 50 хвилин. Вартість квитка: 40 гривень. Для дітей від 4 років.
О 12 годині у студії «Лофт» (вулиця Мельнична, 13) відбудеться студійний фотопрактикум від ГО «Центр візуальної освіти». Вартість: 450 гривень. Кількість учасників обмежена. Фототехніку не надають.
Реєстрація - за посиланням.
О 18 годині у Волинському драмтеатрі покажуть виставу «Коханий нелюб». Це комедія на дві дії. Режисер-постановник - заслужений діяч мистецтв України Михайло Ілляшенко.
Квитки - за номером 050 66 28 938.
О 21 годині у пивному клубі «Оболонь» (вулиця Коперника 8а) запрошують на туристично-розважальну вечірку «ДЕСЬ ПО СВІТУ 2.0». Вхід вільний.
Забронювати стіл можна за номером 050 21 54 156.
О 23 годині у Versailles Karaoke-Disco-Club, що на вулиці Грушевського, 2, запрошують на вечірку від Dj Moon Shot - офіційного ді-джея одного з найвідоміших світових фестивалів Ultra Music Festival. Вхід: 150 гривень.
Резервація столиків: 099 43 27 535.
Неділя, 5 грудня
Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок - вистава «Золотоволоска». Режисер-постановник – Дмитро Драпіковський. Тривалість вистави: 1 година 15 хвилин з антрактом. Вартість квитка: 40 гривень. Для дітей від 4 років.
О 12 годині у Волинському драмтеатрі відбудеться вистава «Піколетто». Це Різдвяна казка на одну дію. Режисер-постановник - Павло Гарбуз.
Білети - за номером 050 66 28 938.
О 18 годині у Волинському драмтеатрі - вистава «Наталка Полтавка». Це комічна опера на дві дії. Режисер-постановник - нар. арт. України, лауреат Національної премії ім. Т. Г. Шевченка Федір Стригун.
Квитки можна замовити за номером 050 66 28 938.
О 21 годині у пивному клубі «Оболонь» (вулиця Коперника 8а) запрошують на вечірку «Гоцалки». Вхід вільний.
Забронювати стіл - за номером 050 21 54 156.
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Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.
Зауважимо, що Волинь досі перебуває у «червоній» зоні, тому ці заходи можуть відвідати лише вакциновані громадяни.
Субота, 4 грудня
Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок покажуть виставу «Пан Коцький». Режисер-постановник – заслужена артистка України Лариса Гарлінська. Тривалість вистави: 50 хвилин. Вартість квитка: 40 гривень. Для дітей від 4 років.
О 12 годині у студії «Лофт» (вулиця Мельнична, 13) відбудеться студійний фотопрактикум від ГО «Центр візуальної освіти». Вартість: 450 гривень. Кількість учасників обмежена. Фототехніку не надають.
Реєстрація - за посиланням.
О 18 годині у Волинському драмтеатрі покажуть виставу «Коханий нелюб». Це комедія на дві дії. Режисер-постановник - заслужений діяч мистецтв України Михайло Ілляшенко.
Квитки - за номером 050 66 28 938.
О 21 годині у пивному клубі «Оболонь» (вулиця Коперника 8а) запрошують на туристично-розважальну вечірку «ДЕСЬ ПО СВІТУ 2.0». Вхід вільний.
Забронювати стіл можна за номером 050 21 54 156.
О 23 годині у Versailles Karaoke-Disco-Club, що на вулиці Грушевського, 2, запрошують на вечірку від Dj Moon Shot - офіційного ді-джея одного з найвідоміших світових фестивалів Ultra Music Festival. Вхід: 150 гривень.
Резервація столиків: 099 43 27 535.
Неділя, 5 грудня
Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок - вистава «Золотоволоска». Режисер-постановник – Дмитро Драпіковський. Тривалість вистави: 1 година 15 хвилин з антрактом. Вартість квитка: 40 гривень. Для дітей від 4 років.
О 12 годині у Волинському драмтеатрі відбудеться вистава «Піколетто». Це Різдвяна казка на одну дію. Режисер-постановник - Павло Гарбуз.
Білети - за номером 050 66 28 938.
О 18 годині у Волинському драмтеатрі - вистава «Наталка Полтавка». Це комічна опера на дві дії. Режисер-постановник - нар. арт. України, лауреат Національної премії ім. Т. Г. Шевченка Федір Стригун.
Квитки можна замовити за номером 050 66 28 938.
О 21 годині у пивному клубі «Оболонь» (вулиця Коперника 8а) запрошують на вечірку «Гоцалки». Вхід вільний.
Забронювати стіл - за номером 050 21 54 156.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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