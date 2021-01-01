На Волині вночі горів житловий будинок

2 грудня вночі у селі Липа, що на території Берестечківської МГ Луцького району виникла пожежа у цегляному житловому будинку.Про це інформують у пресслужбі волинських рятувальників.Її локалізували працівники 22-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУДСНС України у Волинській області, яким допомагали і вогнеборці місцевої пожежної охорони села Сенкевичівка, а ліквідували о 3:44.Вогонь пошкодив лише 6 метрів кв. оздоблення стіни, 5 м2 перекриття та речі домашнього вжитку.Цього ж дня зранку ще одна пожежа, але дерев’яної господарської споруди у селі Оздів, що на території Боратинської сільської громади цього ж району.Її локалізували та ліквідували працівники 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУДСНС України у Волинській області.Вогонь встиг знищити 30 м2 покрівлі, 24 м2 перекриття та 37 м2 стін, 1 двері, а також пошкодити 2 тонни соломи.Причини виникнення обох пожеж встановлюють.