Не лише ефективна, але й безпечна: що варто знати про еко хімію UaMet*





Екохімія містить добре знайомі нам кислоти – яблучна, лимонна, молочна, тому ідеально підходять для видалення жиру та інших забруднень. Крім того, еко миючі засоби містять у складі природні ароматизатори, які освіжають повітря в приміщенні. А пральні порошки не містять фосфатів та інших шкідливих речовин, тому підходять навіть людям із чутливою шкірою.



Еко засоби для прибирання: особливості та переваги

Головна відмінність, якою



• відсутність різкого запаху;

• не утворюють шкідливих випарів;

• не здатні завдати шкоди маленькій дитині;

• прекрасно виконують свої функції в різних температурних режимах;

• підходять для людей, схильних до алергії;

• не шкодять шкірі рук;

• мають концентрований склад, тому економні у використанні.



Миючі засоби без фосфатів можуть бути використані, як в домашніх умовах, так і в офісі, на виробництві тощо. Вони стануть незамінними помічниками в підтримці чистоти.



Яка безпечна побутова хімія представлена в магазині Юамет

Інтернет-магазин товарів для дому UAmet пропонує своїм клієнтам якісну безфосфатну побутову хімію за доступною ціною. Серед широкого асортименту товарів можна знайти універсальні порошки, гелі для прання різного одягу, безпечні пом'якшувачі та відбілювачі, рідини для миття дитячого посуду, еко засоби для прибирання підлоги, ванної, кухні, які ефективно боряться з забрудненнями. Вони доступні в порошкоподібному та рідкому варіанті. Зручних великих упаковок покупцям вистачить на довгі місяці, а інколи й на роки.



Компанія гарантує всім своїм клієнтам ефективне прання, чистий будинок та гарний настрій. Всі UAmet товари для дому пройшли контроль та відповідають міжнародним стандартам якості. Надпотужні складові ретельно видаляють плями навіть в холодній воді. Вони ефективно борються з різними видами забруднень. Видалити плями, відновити білизну тканини, зберегти яскравість кольору під силу порошкам та гелям для прання від українського магазину побутової хімії Юамет.



В каталозі представлена екопродукція від перевірених брендів, яким вже довіряють користувачі по всій Україні. На сайті кожен відвідувач знайде докладний опис товарів та вигідні акційні пропозиції. Постійні покупці беруть участь в спеціальній дисконтній програмі – отримують знижку 3% вже з другого замовлення. Комфортний шопінг із будь-якої точки України доступний завдяки швидкій доставці замовлень за допомогою надійних компаній-перевізників – «Нова Пошта», «Міст Експрес», Justin, «Делівері», «Автолюкс», «Укрпошта».



Варто обирати лише найкращі безпечні засоби побутової хімії для підтримання ідеальної чистоти у домі!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кількість людей, які замислюються, як різноманітні речовини впливають на їхній організм і навколишнє середовище, зростає з кожним днем. Про це свідчить поява на ринку багатьох безфосфатних миючих засобів. Безпечне використання засобів побутової хімії – це збереження здоров'я та краси, тому все більше людей віддають перевагу саме екопродукції.Екохімія містить добре знайомі нам кислоти – яблучна, лимонна, молочна, тому ідеально підходять для видалення жиру та інших забруднень. Крім того, еко миючі засоби містять у складі природні ароматизатори, які освіжають повітря в приміщенні. А пральні порошки не містять фосфатів та інших шкідливих речовин, тому підходять навіть людям із чутливою шкірою.Головна відмінність, якою безфосфатна побутова хімія відрізняється від звичайної в тому, що вона має високу ефективність, але створена без складових, які шкодять здоров'ю людини та навколишньому середовищу. Такий ефект досягається завдяки використанню екоактивних компонентів та комплексу біологічних ферментів. Сучасні еко засоби для дому мають безліч переваг:• відсутність різкого запаху;• не утворюють шкідливих випарів;• не здатні завдати шкоди маленькій дитині;• прекрасно виконують свої функції в різних температурних режимах;• підходять для людей, схильних до алергії;• не шкодять шкірі рук;• мають концентрований склад, тому економні у використанні.Миючі засоби без фосфатів можуть бути використані, як в домашніх умовах, так і в офісі, на виробництві тощо. Вони стануть незамінними помічниками в підтримці чистоти.Інтернет-магазин товарів для дому UAmet пропонує своїм клієнтам якісну безфосфатну побутову хімію за доступною ціною. Серед широкого асортименту товарів можна знайти універсальні порошки, гелі для прання різного одягу, безпечні пом'якшувачі та відбілювачі, рідини для миття дитячого посуду, еко засоби для прибирання підлоги, ванної, кухні, які ефективно боряться з забрудненнями. Вони доступні в порошкоподібному та рідкому варіанті. Зручних великих упаковок покупцям вистачить на довгі місяці, а інколи й на роки.Компанія гарантує всім своїм клієнтам ефективне прання, чистий будинок та гарний настрій. Всі UAmet товари для дому пройшли контроль та відповідають міжнародним стандартам якості. Надпотужні складові ретельно видаляють плями навіть в холодній воді. Вони ефективно борються з різними видами забруднень. Видалити плями, відновити білизну тканини, зберегти яскравість кольору під силу порошкам та гелям для прання від українського магазину побутової хімії Юамет.В каталозі представлена екопродукція від перевірених брендів, яким вже довіряють користувачі по всій Україні. На сайті кожен відвідувач знайде докладний опис товарів та вигідні акційні пропозиції. Постійні покупці беруть участь в спеціальній дисконтній програмі – отримують знижку 3% вже з другого замовлення. Комфортний шопінг із будь-якої точки України доступний завдяки швидкій доставці замовлень за допомогою надійних компаній-перевізників – «Нова Пошта», «Міст Експрес», Justin, «Делівері», «Автолюкс», «Укрпошта».Варто обирати лише найкращі безпечні засоби побутової хімії для підтримання ідеальної чистоти у домі!

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